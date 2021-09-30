تكنولوجيا وعلوم

جسم غامض في سماء أستراليا... صحن طائر وكائنات فضائية؟! (صور)

Lebanon 24
30-09-2021 | 14:00
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شوهد جسم غامض يتوهج في سماء الليل في أستراليا، صدم السكان المحليين، وتركهم في حيرة من أمرهم بشأنه هويته.

وأفاد سكان سيدني أنهم رأوا جسما غريبا على شكل قرص يطير في السماء ليلة الاثنين 27 أيلول. ورغم النظريات الجامحة عن "وجود كائنات فضائية على متن صحن طائر"، كان التفسير الحقيقي "مفاجئا" بعد أن كشف الخبراء أن الجسم الطائر كان في الواقع إطلاق صاروخ صيني.

وتمكن السكان المحليون الأستراليون من تصوير هذه الظاهرة، وفي اللقطات شوهد الجسم الغامض وهو يحلق فوق سماء سيدني وكذلك الساحل الأوسط.

وتظهر الصور التي التقطت ظهور الجسم الغامض وتركه أثرا مشرقا عبر سماء الليل.

وشارك السكان الصور التي التقطوها عبر وسائل التواصل الاجتماعي معربين عن حيرتهم بشأن هذا المشهد الغريب.

وذكرت صحيفة "ذي صن" أن أحد السكان المحليين نشر على "فيسبوك": "هل رأى أحد الضوء الغريب يتحرك عبر السماء منذ نحو 10 دقائق؟ آمل ألا أكون الوحيد الذي شاهده لأنه أغرب شيء رأيته في حياتي".

وأكد الخبراء أن الجسم الطائر كان أحد قمرين صناعيين جديدين للملاحة Long March 3B تم إطلاقهما من مركز شيتشانغ للإطلاق في وقت سابق من ذلك اليوم.

وقال الخبراء إن الإطلاق يسبب تأثير الضوء المنير من العادم. وأوضح الدكتور براد تاكر لصحيفة "التلغراف": "العادم يخرج الغاز أثناء إطلاق الصاروخ. وفي بعض الأحيان إذا حدث ذلك في المساء، يمكنك رؤية الشكل والمشهد الغريب".

وأضاف الدكتور تاكر: "مشاهد مثل هذه يمكن أن تكون نادرة ومدهشة، بالنظر إلى شكلها الغريب والطريقة التي تتحرك بها في السماء".
 
صورة
 
المصدر: روسيا اليوم
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