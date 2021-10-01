28
o
بيروت
28
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
30
o
النبطية
30
o
زحلة
29
o
بعلبك
28
o
بشري
29
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم
وداعاً لتحطم شاشات الهواتف الذكية
Lebanon 24
01-10-2021
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ابتكر باحثون من كندا نوعا جديدا من الزجاج، قد يضع كلمة "النهاية" لمشكلة تحطم شاشات الهواتف الذكية المؤرقة لأصحابها، وذلك لأنه أكثر مقاومة للكسر بخمس مرات من الزجاج القياسي.
وأوضح الباحثون من جامعة ماكغيل في مونتريال في دراستهم المنشورة في دورية "Science" أن المادة هي مزيج من الزجاج والأكريليك، التي "توفر مزيجا من القوة والمتانة والشفافية".
كما أشاروا إلى أن الزجاج الأقوى والأكثر صرامة مستوحى تصميمه من الطبقة الداخلية من أصداف الرخويات، والمعروفة أيضا باسم "أم اللؤلؤ"، والتي تشبه جدارا من طوب الليغو المتشابك على المستوى المجهري.
وأفاد الباحثون أنه على الرغم من كون المادة زجاجا، إلا أن المادة الجديدة التي ابتكروها تتمتع بمرونة تشبه إلى حد كبير البلاستيك، ولا تتحطم عند الاصطدام.
"أفضل ما في العالمين"
ويؤكد الأستاذ المشارك في قسم الهندسة الحيوية بجامعة ماكغيل، ألين إرليشر أنه "من المثير للدهشة أن الصدف يتمتع بصلابة مادة صلبة ومتانة من مادة ناعمة، مما يمنحه أفضل ما في العالمين".
وتابع: "إنه مصنوع من قطع صلبة من مادة تشبه الطباشير مغطاة ببروتينات طرية عالية المرونة، وينتج هذا الهيكل قوة استثنائية، مما يجعله أقوى 3000 مرة من المواد التي يتكون منها".
ولفت إلى أن "مادتنا الجديدة ليست أقوى ثلاث مرات من الزجاج العادي فحسب، بل إنها أكثر مقاومة للكسر بأكثر من خمس مرات".
وأوضح فريق البحث العلمي أن خطواتهم التالية تتمثل في تحسين الزجاج غير القابل للكسر، من خلال دمج التكنولوجيا الذكية التي تسمح للزجاج بتغيير خصائصه، مثل اللون والميكانيكا والتوصيل.
المصدر: سبوتنيك
الأكثر قراءة
دولار السوق الموازية ينخفض
Lebanon 24
دولار السوق الموازية ينخفض
13:36 | 2021-09-30
30/09/2021 01:36:49
Lebanon 24
Lebanon 24
خبير اقتصادي يفجّر مفاجأة عن سعر الليرة.. متى سيتحسّن أمام الدولار؟
Lebanon 24
خبير اقتصادي يفجّر مفاجأة عن سعر الليرة.. متى سيتحسّن أمام الدولار؟
02:58 | 2021-10-01
01/10/2021 02:58:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بلبلة في محطة تلفزيونية.. اعتصام وتوقف عن العمل ومرجعيات تتدخل
Lebanon 24
بلبلة في محطة تلفزيونية.. اعتصام وتوقف عن العمل ومرجعيات تتدخل
01:15 | 2021-10-01
01/10/2021 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية... هذه تسعيرته عصر اليوم
Lebanon 24
دولار السوق الموازية... هذه تسعيرته عصر اليوم
10:00 | 2021-09-30
30/09/2021 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تراجعه أمس.. الدولار يرتفع من جديد وهذه تسعيرته
Lebanon 24
بعد تراجعه أمس.. الدولار يرتفع من جديد وهذه تسعيرته
02:50 | 2021-10-01
01/10/2021 02:50:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
02:00 | 2021-10-01
5 ابتكارات ثورية ظهرت لأول مرة في معارض "إكسبو"
16:00 | 2021-09-30
شاهدوا لحظة انفجار هاتف "سامسونغ" الجديد القابل للطي! (فيديو)
14:00 | 2021-09-30
جسم غامض في سماء أستراليا... صحن طائر وكائنات فضائية؟! (صور)
11:00 | 2021-09-30
ناسا تحبط رحلة لمروحيتها على سطح المريخ وتكشف عن السبب!
08:00 | 2021-09-30
بهذه الخطوات تحصل على "ويندوز 11" مجانا قبل أي شخص آخر
05:00 | 2021-09-30
لحظة انفجار هاتف سامسونغ الجديد القابل للطي (فيديو)
فيديو
شاكيرا تتعرض لهجوم من قبل خنزيرين بريين في برشلونة.. كانت برفقة إبنها (فيديو)
Lebanon 24
شاكيرا تتعرض لهجوم من قبل خنزيرين بريين في برشلونة.. كانت برفقة إبنها (فيديو)
10:12 | 2021-09-30
01/10/2021 14:23:30
Lebanon 24
Lebanon 24
دريد لحام يثير الجدل عبر مواقع التواصل: أخاف من المخابرات أكثر من الله! (فيديو)
Lebanon 24
دريد لحام يثير الجدل عبر مواقع التواصل: أخاف من المخابرات أكثر من الله! (فيديو)
06:22 | 2021-09-30
01/10/2021 14:23:30
Lebanon 24
Lebanon 24
في المكلس.. هجوم بالسواطير على ملهى ليلي وحالة هلع بين الساهرين (فيديو)
Lebanon 24
في المكلس.. هجوم بالسواطير على ملهى ليلي وحالة هلع بين الساهرين (فيديو)
00:11 | 2021-09-30
01/10/2021 14:23:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact