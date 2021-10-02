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تكنولوجيا وعلوم
بلد يرفع الحظر عن تويتر لكن بشروط
Lebanon 24
02-10-2021
|
05:00
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أعلنت نيجيريا، رفعها الحظر المفروض على منصة "تويتر"، لكن بشروط فرضتها السلطات النيجيرية.
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أنه اشترط على تويتر أن يقتصر استخدام تويتر في نيجيريا على الارتباطات التجارية والاستخدامات الإيجابية.
وقالت الحكومة النيجيرية إنها على وشك إبرام اتفاق مع تويتر بشأن استئناف العمليات.
وأوضح الرئيس النيجيري محمد بخاري، في خطاب رسمي: "نحن كدولة، ملتزمون بضمان أن تستخدم الشركات الرقمية منصتها لتحسين حياة مواطنينا، واحترام سيادة نيجيريا، والقيم الثقافية، وتعزيز الأمان على الإنترنت".
وتم حظر موقع تويتر في البلاد بعد تغريدة كتبها بخاري هددت بمعاقبة الانفصاليين الذين زُعم أنهم هاجموا المباني الحكومية.
في ذلك الوقت، قالت شركة التواصل الاجتماعي في تغريدة على تويتر إنها "قلقة للغاية" من تصرفات نيجيريا وأنها تعتبر الإنترنت المفتوح "حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان".
وكتب الرئيس النيجيري محمد بخاري حينها: "من كان منا في الميدان لثلاثين شهرا وخاض الحرب سيعاملهم باللغة التي يفهمونها". ولفت بيان "تويتر" إلى أن التغريدة تخالف سياسته المتعلقة بالموقع، مما دفعه لتعليق الحساب لمدة 12 ساعة.
من جانبه، رفض وزير الإعلام النيجيري، الخطوة التي اتخذها "تويتر"، مؤكدا أنه من حق الرئيس بخاري التام التعبير عن استيائه من العنف من منظمة محظورة.
وأعربت أميركا والاتحاد الأوروبي عن قلقهما، إزاء قرار نيجيريا حظر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي إلى أجل غير مسمى، بعد أن حذفت شركة التواصل الاجتماعي الأمريكية تغريدة من حساب الرئيس النيجيري، لمخالفتها قواعدها.
وأصدرت البعثات الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وإيرلندا بيانا مشتركا في وقت متأخر من، أمس السبت، يدين حظر "تويتر"، أكدت فيه أن "حظر أنظمة التعبير ليس هو الحل"، بحسب وكالة "فرانس برس".
المصدر:
سبوتنيك
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