تكنولوجيا وعلوم

سامسونغ تعلن عن هاتف متطور بسعر منافس

Lebanon 24
02-10-2021 | 11:00
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كشفت شركة سامسونغ عن هاتفها الجديد Galaxy M52 5G الذي سيباع بسعر منافس جدًّا تبعًا لمواصفاته.

ويتوقع للهاتف أن يلقى رواجًا كبيرًا في الأسواق العالمية كونه قادرًا على العمل مع شبكات 5G الحديثة، وسيطرح بسعر 310 يورو تقريبًا، أي أنه سينافس الكثير من الأجهزة الحديثة من نفس الفئة.

وحصل الجهاز على هيكل مقاوم للماء والغبار بأبعاد (164.2/76.4/7.4) ملم، وزنه 173 غ، ومجهز بمنفذين لشرائح الاتصال الخلوي، كما جهز بشاشة Super AMOLED Plus بمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، وترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 393 شمعة/م تقريبًا.
 
ويضمن الأداء الممتاز له معالج Qualcomm Snapdragon 778G 5G، وذواكر وصول عشوائي 6 و8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت، ومعالج رسوميات Adreno 642L.
 
 
أما الكاميرا الأساسية له فأتت بثلاث عدسات بدقة (64+12+5) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.
 
كما جهزت سامسونغ هذا الهاتف بماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، ومنفذ USB Type-C 2.0، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 25 واطا.
المصدر: روسيا اليوم
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