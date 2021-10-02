جديد فيسبوك.. محادثات جماعية تجمع بين ماسنجر وإنستغرام

في خطوة ضمن مساعي موقع فيسبوك لجعل تطبيقاته تعمل مع بعضها البعض على نحو يسهل الأمر على المستخدم، أعلن الموقع الأزرق، أمس الخميس، إطلاق ميزة تتيح المشاركة في محادثات جماعية، تضم مستخدمين من منصتي "ماسنجر" و"إنستغرام".

وللاستفادة من هذه الميزة، يجب أن يختار المشترك تفعيلها ما بين تطبيقي "ماسنجر" و"إنستغرام" واختيار إجراء محادثات جماعية. ووفقا لفيسبوك، فإن "أكثر من 70% من الأشخاص المؤهلين على إنستغرام حدثوا (اختيارهم) إلى تجربة ماسنجر الجديدة".



كما كشف الموقع الشهير عن ميزات أخرى، بالإضافة إلى المراسلة الجماعية العابرة للتطبيقات، بما فيها خاصية استطلاعات الرأي التي ستتم إضافتها إلى المحادثات الجماعية.