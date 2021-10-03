روبوت عائم يدخل قلب الأعاصير ويصورها لأول مرة!

نجح علماء في تسجيل مقطع مصور لتكوّن الموج في داخل إعصار من الدرجة الرابعة بفضل روبوت عائم، في سابقة من نوعها.



فقد واجه الروبوت الإعصار العاتي سام في المحيط الأطلسي، مع أمواج بعلو 15 متراً وسرعة فاقت 190 كيلومتراً في الساعة.

وأظهرت الصور سماء داكنة وأمواجاً تقذف بقوة هذا الجسم الشبيه بلوح شراعي برتقالي طورته شركة "سايل درون".



إلى ذلك، كشفت الشركة المطورة أن هذه "المسيّرة العائمة" تنقل بياناتها مباشرة إلى الوكالة الأميركية لمراقبة المحيطات والغلاف الجوي (نوا).

يذكر أنه تم التصوير داخل الأعاصير في السابق لكن من الجو، بواسطة طائرات على سبيل المثال.