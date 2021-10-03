تكنولوجيا وعلوم

نصائح للحفاظ على الحسابات الإلكترونية من الاختراق

Lebanon 24
03-10-2021 | 05:00
A-
A+
Doc-P-870564-637688208690087822.jpg
Doc-P-870564-637688208690087822.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قدم مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي)، نصائح للمستخدمين للحفاظ على أمن أجهزتهم وحساباتهم على شبكة الإنترنت، وذلك بمناسبة حلول شهر التوعية بالأمن السيبراني، الذي يصادف تشرين اول من كل عام.

وذكر المكتب والوكالات الشريكة له، بهذا الشهر الذي تم الإعلان عنه قبل 18 عاما، وقال إن "شهر التوعية بالأمن السيبراني، يعد شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، ويتم العمل خلاله على زيادة الوعي بالأمن السيبراني، والتأكيد على الجهد الجماعي المطلوب لوقف الجرائم الإلكترونية والسرقات وعمليات الاحتيال عبر الإنترنت".

وأكد المكتب أنه من أوائل الوكالات المسؤولة عن "التحقيق الإلكتروني (السيبراني)"، وأنه يعمل على إبقاء المستخدمين "آمنين" على الإنترنت، مشيرا إلى ضرورة اتباع بعض النصائح للمساعدة في الحماية، وإمكانية التبليغ عن أي جريمة عبر الإنترنت من قبل "الضحية".

ونشر الأف بي آي قائمة "نصائح السلامة على الإنترنت"، التي تضمنت "تحديث أنظمة البرامج، واستخدام برنامج جيد لمكافحة الفيروسات، وفحص عنوان البريد الإلكتروني الوارد، والروابط (لينك) في جميع المراسلات".

وأشار المكتب إلى أنه "غالبا ما يقلد المحتالون موقعا شرعيا، أو عنوان بريد إلكتروني، باستخدام أحرف تحدث اختلافات بسيطة في الهجاء أو التسمية".

ونبه من أنه "إذا وصلت رسالة نصية أو بريد إلكتروني أو مكالمة هاتفية مشبوهة، لطلب يتعلق بتحديث معلومات الحسابات، فيجب التحقق منها، وعدم اتباع الروابط الواردة في الرسائل، أو الاتصال بأرقام الهواتف المذكورة فيها".

وشدد على أهمية "زيارة الموقع المتخصص بالحساب، أو الاتصال بأرقام الهاتف المدرجة على المواقع الرسمية للحسابات، للتأكد مما إذا كان هناك شيء يحتاج إلى تحديث بالفعل".

وفيما يخص المرفقات (أتاشمنت)، قال المكتب إنه "يجب أن لا يفتح المستخدم أي مرفقات، إلا إذا كان ينتظرها، مثل ملف أو مستند أو فاتورة، ويجب التحقق من عنوان البريد الإلكتروني للمرسل، قبل فتحها".

وشملت القائمة أيضا "التدقيق" في جميع الطلبات الإلكترونية الخاصة بالدفع أو تحويل الأموال، و"التشكيك" في أي رسالة تحث على اتخاذ إجراء فوري، والتأكد من وجود "المصادقة المزدوجة" (two-factor authentication).
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
14:00 | 2021-10-03
11:00 | 2021-10-03
08:00 | 2021-10-03
02:00 | 2021-10-03
23:00 | 2021-10-02
16:00 | 2021-10-02
فيديو
lebanon 24
03:58 | 2021-10-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website