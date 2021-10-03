26
o
بيروت
25
o
طرابلس
22
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
22
o
النبطية
17
o
زحلة
15
o
بعلبك
25
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم
"بيبي كولومبو" يلتقط مشاهد لأول مرة من كوكب عطارد
Lebanon 24
03-10-2021
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
التقط فريق مهمة وكالة الفضاء الأوروبية إيسا واليابانية جاكسا (بيبي كولومبو) مشاهد جميلة لكوكب عطارد عندما اقتربت المركبة الفضائية من الكوكب بمساعدة الجاذبية الليلة الماضية.
وتم الاقتراب في 1 تشرين الاول على ارتفاع 199 كم من سطح الكوكب.
وتم جمع صور من كاميرات المراقبة للمركبة الفضائية إلى جانب بيانات علمية من عدد من الأجهزة. وتم تنزيل الصور بالفعل على مدار صباح يوم السبت، وفق ما ذكره موقع "إيسا".
تقول إلسا مونتانيون، مديرة عمليات المركبة الفضائية للمهمة: "كان التحليق خاليًا من العيوب من الناحية التقنية للمركبة الفضائية، ومن المذهل أن نرى أخيرًا كوكبنا المستهدف".
توفر كاميرات المراقبة لقطات بالأبيض والأسود بدقة 1024 × 1024 بكسل، ويتم وضعها في وحدة نقل الزئبق بحيث تلتقط أيضًا العناصر الهيكلية للمركبة الفضائية، بما في ذلك الهوائيات وذراع مقياس المغناطيسية.
تم الحصول على الصور من حوالي خمس دقائق بعد وقت الاقتراب وحتى أربع ساعات بعد ذلك. نظرًا لوصول الرحلة إلى الجانب الليلي للكوكب، لم تكن الظروف مثالية لالتقاط الصور مباشرة من أقرب نقطة، وبالتالي تم التقاط أقرب صورة من مسافة حوالي 1000 كم.
في العديد من الصور، من الممكن تحديد بعض الحفر الكبيرة المؤثرة.
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة
"تخفيض الدولار" إلى مستوى جديد.. هذا ما قد يحصل قبل الانتخابات
Lebanon 24
"تخفيض الدولار" إلى مستوى جديد.. هذا ما قد يحصل قبل الانتخابات
04:00 | 2021-10-03
03/10/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين... هذه تسعيرة الدولار في السوق الموازية صباح اليوم
Lebanon 24
إلى اللبنانيين... هذه تسعيرة الدولار في السوق الموازية صباح اليوم
02:00 | 2021-10-03
03/10/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يظهر من جديد عبر الصرافات الآلية.. هل يمكن سحبه؟
Lebanon 24
الدولار يظهر من جديد عبر الصرافات الآلية.. هل يمكن سحبه؟
08:05 | 2021-10-03
03/10/2021 08:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى جميع المواطنين.. هذا جديد ملف البنزين
Lebanon 24
إلى جميع المواطنين.. هذا جديد ملف البنزين
11:45 | 2021-10-03
03/10/2021 11:45:24
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر هام إلى اللبنانيين عن الضرائب.. هذا ما قد يحصل
Lebanon 24
خبر هام إلى اللبنانيين عن الضرائب.. هذا ما قد يحصل
12:24 | 2021-10-03
03/10/2021 12:24:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
14:00 | 2021-10-03
بعد التحقيق الأميركي في "زووم".. فشل صفقة الـ15 مليار دولار نهائيا
11:00 | 2021-10-03
خبير يحذر من مخاطر انفجار الهاتف المحمول في البرد
05:00 | 2021-10-03
نصائح للحفاظ على الحسابات الإلكترونية من الاختراق
02:00 | 2021-10-03
روبوت عائم يدخل قلب الأعاصير ويصورها لأول مرة!
23:00 | 2021-10-02
جديد فيسبوك.. محادثات جماعية تجمع بين ماسنجر وإنستغرام
16:00 | 2021-10-02
تعرفوا إلى هذه السيارة الكهربائية ومميزاتها (صور)
فيديو
نضال الاحمدية: لست مثلية
Lebanon 24
نضال الاحمدية: لست مثلية
03:58 | 2021-10-03
03/10/2021 21:11:23
Lebanon 24
Lebanon 24
روبوت عائم يدخل قلب الأعاصير ويصورها لأول مرة!
Lebanon 24
روبوت عائم يدخل قلب الأعاصير ويصورها لأول مرة!
02:00 | 2021-10-03
03/10/2021 21:11:23
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجة فنان مصري تقبل يده على الهواء مباشرة.. والجمهور يعلق: "إيه الهبل دا"! (فيديو)
Lebanon 24
زوجة فنان مصري تقبل يده على الهواء مباشرة.. والجمهور يعلق: "إيه الهبل دا"! (فيديو)
08:00 | 2021-10-02
03/10/2021 21:11:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact