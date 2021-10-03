تكنولوجيا وعلوم

"بيبي كولومبو" يلتقط مشاهد لأول مرة من كوكب عطارد

Lebanon 24
03-10-2021 | 08:00
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التقط فريق مهمة وكالة الفضاء الأوروبية إيسا واليابانية جاكسا (بيبي كولومبو) مشاهد جميلة لكوكب عطارد عندما اقتربت المركبة الفضائية من الكوكب بمساعدة الجاذبية الليلة الماضية.

وتم الاقتراب في 1 تشرين الاول على ارتفاع 199 كم من سطح الكوكب.

وتم جمع صور من كاميرات المراقبة للمركبة الفضائية إلى جانب بيانات علمية من عدد من الأجهزة. وتم تنزيل الصور بالفعل على مدار صباح يوم السبت، وفق ما ذكره موقع "إيسا".

تقول إلسا مونتانيون، مديرة عمليات المركبة الفضائية للمهمة: "كان التحليق خاليًا من العيوب من الناحية التقنية للمركبة الفضائية، ومن المذهل أن نرى أخيرًا كوكبنا المستهدف".


توفر كاميرات المراقبة لقطات بالأبيض والأسود بدقة 1024 × 1024 بكسل، ويتم وضعها في وحدة نقل الزئبق بحيث تلتقط أيضًا العناصر الهيكلية للمركبة الفضائية، بما في ذلك الهوائيات وذراع مقياس المغناطيسية.

تم الحصول على الصور من حوالي خمس دقائق بعد وقت الاقتراب وحتى أربع ساعات بعد ذلك. نظرًا لوصول الرحلة إلى الجانب الليلي للكوكب، لم تكن الظروف مثالية لالتقاط الصور مباشرة من أقرب نقطة، وبالتالي تم التقاط أقرب صورة من مسافة حوالي 1000 كم.

في العديد من الصور، من الممكن تحديد بعض الحفر الكبيرة المؤثرة.
 
صورة
المصدر: سبوتنيك
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