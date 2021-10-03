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تكنولوجيا وعلوم
هل تطلق أبل سماعات AirPods 3 قريباً؟
Lebanon 24
03-10-2021
|
16:00
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تسيطر شركة أبل على مجال السماعات اللاسلكية عالمياً، وتسيطر سماعات AirPods على المبيعات بشكل واضح. وبالرغم من أن أبل قد عقدت مؤتمرها الرئيسي لهذا العام منذ أكثر من أسبوعين، إلا أن تقارير حديثة قد أوضحت أن الشركة ما زالت تخطط للكشف عن AirPods 3 خلال 2021.
وذكرت المصادر أن عملية التصنيع الكمي للسماعات الجديدة قد بدأت بالفعل. ولذلك فإن الشركة قد تكشف عنها قريباً، وتحديداً ضمن مؤتمرها الذي ستعقده في نهايات أكتوبر للكشف عن إصدارات ماك الجديدة.
كما لا زال من المحتمل أن تكشف أبل عن سماعات AirPods 3 فقط من خلال بيان صحافي، حيث أنها قد فعلت ذلك سابقاً مع الجيل الثاني من نفس السماعة، وذلك في أبريل 2020.
توقعات جديدة
إلى ذلك ظهرت في الآونة الأخيرة توقعات جديدة بخصوص التغييرات التي ستظهر في الجيل الجديد من سماعات AirPods. وهي التي قد تشمل تغيير على التصميم ليصبح أقرب لتصميم AirPods Pro بدلاً من AirPods 2.
من ناحية أخرى فإن التصميم الجديد قد يقلل من طول السماعات عموماً. إلى جانب تقديم تصميم موعد للقطعة المطاطية التي تلامس الأذن. هذا مع تقديم حافظة شحن أصغر، مع الاستمرار في دعم الشحن اللاسلكي بالطبع.
تحسينات ملحوظة
وتقدم أبل تحسينات ملحوظة مع كل جيل جديد من السماعات. ولعل سماعات AirPods 3 لن تكون استثناء من ذلك، خصوصاً أن تلك التحسينات هي التي تدفع المستخدم للتحديث عادة. ويتوقع أن تأتي السماعة بسعر 199 دولاراً أميركياً.
كما من المتوقع أن يأتي الجيل الجديد مع دعم عزل الضوضاء النشط ANC بالرغم من أن هذه الخاصية هي التي توسع الفارق بين AirPods 2 وAirPods Pro. وحتى الآن لا أحد يعلم ما إذا كانت شركة أبل ستحافظ على خطي الإنتاج أم ستدمج إصدارات برو والإصدارات العادية في سماعة واحدة.
أمر صعب
يذكر أن سماعات AirPods Pro تأتي بسعر في حدود 250 دولاراً أميركياً، وهو ما يجعل صدور سماعات AirPods 3 بسعر 200 دولار أمراً صعباً في حالة قدومها مع خاصية عزل الضوضاء النشط. لأن أبل بهذا ستجعل سماعات AirPods Pro عديمة القيمة.
كذلك أشارت المصادر إلى أن أبل ستستمر في تصنيع وبيع سماعات AirPods 2 لكن بسعر 159.9 دولاراً، لكي تكون سماعات AirPods متوفرة في جميع الفئات السعرية. وهي استراتيجية تتبعها أبل مع هواتف آيفون أيضاً.
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