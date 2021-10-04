تكنولوجيا وعلوم

لحظة ميلاد جزيرة جديدة في المحيط (فيديو)

Lebanon 24
04-10-2021 | 02:00
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رصد خبراء جيولوجيون لقطات فيديو فريدة، للحظة ميلاد جزيرة في المحيط الأطلسي، نتيجة تجمع حمم بركانية من جزيرة لا بالما الإسبانية في المياه.


ونشرت هيئة المسح الجيولوجي الإسبانية لقطات سريان الحمم البركانية من جزيرة لا بالما إلى الماء، قبل أن تشكل جزيرة جديدة صغيرة في قلب المحيط.
 
ومع ملامسة الحمم لسطح المياه فإنها تبدأ في التجمد مع تصاد مستمر للدخان، بينما يبدو أنها تحتاج مزيدا من الوقت لتبرد.

والسبت أمرت السلطات الإسبانية عدة آلاف من السكان في جزيرة لا بالما بالبقاء في منازلهم، بسبب تدهور جودة الهواء وسط استمرار ثوران بركان "كومبري فييخا" الذي يواصل قذف الحمم وسحب الدخان الأسود الكثيف.

وأصدرت خدمات الطوارئ أمر إغلاق مساء الجمعة لسكان لوسيانوس دي أريداني وإل باسو، البلدتين الأكثر تضررا.
 
وقالت خدمات الطوارئ في بيان إن "الإغلاق الجديد نتيجة لأحوال الطقس التي تمنع تبدد الغازات، وتبقيها في ارتفاعات منخفضة"، وأضافت أن الإغلاق سيؤثر على نحو 3500 شخص.



وطلبت السلطات من المتضررين البقاء في المنازل وإغلاق مصادر التدفئة وتكييف الهواء، لمنع دخول الهواء الخارجي.

وسبق أن فرضت السلطات إغلاقا في مناطق سان بوروندون ومارينا ألتا ومارينا باخا ولا كونديسا.

وتم إجلاء نحو 6 آلاف شخص من منازلهم منذ بدء ثوران البركان في 19 سبتمبر.

ودمر البركان أكثر من 800 بناية في الجزيرة التي يقطنها نحو 83 ألف نسمة، وهي واحدة من أرخبيل جزر الكناري.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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