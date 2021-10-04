تكنولوجيا وعلوم

من "آبل".. مفاجأة جديدة هذا الخريف

Lebanon 24
04-10-2021 | 08:00
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كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "آبل" تنوي أن تمدد موسم المفاجآت الخاصة بها هذا الخريف، بعد إطلاقها قبل أيام هواتف "آيفون 13" وحواسيب "آيباد" الجديدة.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت"، نقلا عن مصادر من داخل "آبل"، أنها تنوي أن تطلق هذا الخريف إصدارات جديدة من حواسيب "ماك بوك برو".
 
وتشير المصادر إلى أن آبل تجهز تصميما جديدا كاملا لحواسيب "ماك بوك برو" العاملة بنظام تشغيل "ماك أو إس".

ورجحت التقارير أن يتم إطلاق حواسيب "ماك بوك برو" الجديدة أواخر شهر تشرين الأول أو أوائل تشرين الثاني المقبل.

ون المتوقع أن يتم دعم حواسيب "ماك بوك برو" الجديدة بمعالجات ذات 10 أنوية، لتوفير أداء فائق السرعة، بالإضافة إلى معالج رسوميات مختلف تماما في القدرة والسرعة عن الإصدارات السابقة.

وستوفر شركة آبل إصدارين من "ماك بوك برو" أحدهما باسم "إم 1" بشاشة ذات قياس 16 بوصة، الثاني "إم 2" بقياس 14 بوصة.
المصدر: سبوتنيك
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