الثالث من نوعه في الأسواق... تعرفوا على هاتف "هونر" القابل للطي

تستعد شركة "هونر" الصينية لطرح أول هواتفها القابلة للطي، بحيث يحصل على نفس تصميم هاتف هواوي Mate X2 الذي تم إطلاقه قبل انفصال الشركتين.ويوضح تقرير جديد نشره موقع GSMarena، أن هونر ستضع هاتفها القابل للطي الأول تحت مظلة عائلة هواتف Honor Magic، بحيث يحمل اسم "هونر ماجيك إكس Honor Magic X.من المتوقع طرح الهاتف الجديد بالأسواق رسمياً خلال الربع الرابع من العام الجاري، مما سيجعله ثالث هاتف قابل للطي يطرح في الأسواق، بعد هاتفا جلاكسي Z Flip 3 وZ Fold 3.