تكنولوجيا وعلوم

"ووب" تطلق جهاز تتبع لياقة بدنية يُدمج في الملابس

Lebanon 24
04-10-2021 | 23:00
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أطلقت شركة "ووب" (Whoop) جهاز تتبع اللياقة البدنية Whoop 4.0 الجديد، والذي يمكن دمجه في الكثير من قطع الملابس الخاصة لتتبع اللياقة البدنية.
وأوضحت الشركة الأمريكية أن جهاز تتبع اللياقة البدنية Whoop 4.0 الجديد يمكنه جمع مجموعة كاملة من البيانات الخاصة بالأنشطة البدنية المختلفة إلى جانب معدل نبضات القلب وتشبع الأكسجين في الدم ودرجة حرارة الجسم ومعدل التنفس، ويعمل قياس معدل نبضات القلب بشكل أكثر دقة من خلال التهيئة الجديدة من خمس لمبات LED، ويقوم جهاز تتبع اللياقة البدنية بجمع البيانات على مدار الساعة.
ويقوم الجهاز Whoop 4.0 الجديد بمراقبة النوم، وإخبار المستخدم بالحد الأدنى لفترة النوم، التي يحتاجها، وتعمل وظيفة مدرب الأحمال على مساعدة المستخدم في تحديد الحصص التدريبية ومراحل التدريب بشكل سليم.
وتمتد فترة تشغيل البطارية بجهاز تتبع اللياقة البدنية الجديد لمدة 5 أيام، ولا يتم شحن الجهاز من خلال توصيله بالمقبس الكهربائي، ولكن عن طريق بطارية مقاومة للماء يمكن توصيلها بالجهاز أثناء حمله.
وتروج شركة ووب لجهاز تتبع اللياقة البدنية الجديد باعتباره الجهاز الوحيد الذي يمكن ارتداؤه؛ لأن السوار يتوافر بشكل اختياري، ويمكن تثبيت الجهاز في الملابس الرياضية مباشرة؛ حيث تقوم شركة ووب بتسويق العديد من المنتجات الرياضية تحت العلامة التجارية Whoop Body، مثل حمالات الصدر والسراويل الضيقة والقمصان والسراويل القصيرة والملابس الداخلية، ولا يمكن استعمال جهاز تتبع اللياقة البدنية Whoop 4.0 الجديد مع السترات؛ لأنه يلزم أن يكون ملامسا للجسم.
ويمكن الحصول على جهاز تتبع اللياقة البدنية Whoop 4.0 الجديد في إطار اشتراك شهري بسعر يبلغ 30 دولاراً أميركياً.
 
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