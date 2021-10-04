عطلٌ طارئ يوقف خدمتي "واتساب" و "فيسبوك" عالمياً.. ماذا يحصل؟

لاحظ العديد من المستخدمين في لبنان والعالم أن عطلاً طارئاً ضرب تطبيقات "واتساب" و"فيسبوك" و "انستغرام"، ما حال دون القدرة على استخدامهما.

وأفادت بلاغات من مستخدمين في عدة أماكن من العالم أن الخدمات متوقفة، ولا يمكن استخدامها.

بدوره، ذكر موقع "داون تراكر" المتخصص بشؤون التكنولوجيا أنّه تم تسجيل انقطاع واسع النطاق في خدمات "فيسبوك" و"انستغرام" و"واتسآب" اليوم، شمل عشرات ملايين المستخدمين على الأقل.