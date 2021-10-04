تكنولوجيا وعلوم

عطلٌ طارئ يوقف خدمتي "واتساب" و "فيسبوك" عالمياً.. ماذا يحصل؟

Lebanon 24
04-10-2021 | 11:45
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لاحظ العديد من المستخدمين في لبنان والعالم أن عطلاً طارئاً ضرب تطبيقات "واتساب" و"فيسبوك" و "انستغرام"، ما حال دون القدرة على استخدامهما.
 
وأفادت بلاغات من مستخدمين في عدة أماكن من العالم أن الخدمات متوقفة، ولا يمكن استخدامها. 
 
بدوره، ذكر موقع "داون تراكر" المتخصص بشؤون التكنولوجيا أنّه تم تسجيل انقطاع واسع النطاق في خدمات "فيسبوك" و"انستغرام" و"واتسآب" اليوم، شمل عشرات ملايين المستخدمين على الأقل.
 
وتحدث الموقع عن "انقطاع خدمات شبكات التواصل الاجتماعي الثلاث في مناطق مكتظة بالسكان بينها واشنطن وباريس".
 
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