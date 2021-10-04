تكنولوجيا وعلوم

بعد "فيسبوك".. مشاكل تضرب تطبيقات أخرى

Lebanon 24
04-10-2021 | 13:11
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انضمّ موقع "تويتر" إلى التطبيقات التي شهدت تعطلاً واسع النطاق، مساء اليوم الاثنين، مثل "فيسبوك" و "واتساب"، "انستغرام" و "مسنجر".

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن مستخدمين تحدثوا عن مشاكل في الدخول إلى موقع "تويتر" وذلك عقب العطل الذي ضرب خدمات "فيسبوك" مجتمعة.

ومع هذا، فقد أشارت الشبكة عن ورود بلاغات تفيد بحدوث مشاكل في الدخول إلى موقعي "غوغل" و "أمازون"، في حين أن هناك بلاغات أخرى تتحدث عن عطلٍ في شبكة T-MOBILE للاتصالات.
 
كذلك، تحدث شبكة "سكاي نيوز" عن وجود مشاكل في تطبيق "تيك توك" للفيديوهات، كما نقلت قناة "الجزيرة" عن موقع متخصص في رصد أداء المواقع قوله عن وجود بلاغات "عن أعطال تقنية في موقع لينكد إن".
 
وإضافة إلى ذلك، فقد جرى الحديث بلاغات ترتبطُ بأعطال تقنية في خدمة "جي ميل" للبريد الإلكتروني التابعة لـ"غوغل"، إلا أن الأخيرة نفت ذلك. 
كذلك، تحدث موقع داون ديتكتور المختص برصد أداء المواقع عن وجود بلاغات حول مشكلات تقنية في تطبيق سناب شات.

وكانت شركة "فيسبوك" علّقت على العطل الذي هز خدماتها حول العالم، فقالت عبر "تويتر": "ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا. نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونعتذر عن أي إزعاج".

بدورها، قالت خدمة "واتساب" المملوكة من "فيسبوك" إنّ "بعض المستخدمين يواجهون مشكلات مع التطبيق في الوقت الحالي"، وأضافت: "نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها".
 
 


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