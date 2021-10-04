في غضون ساعة.. هاشتاغ "#واتساب" يحتلّ "تويتر" والتغريدات بالملايين

تصدّر هاشتاغ "#واتساب" منصة "تويتر" في غضون ساعة واحدة، مساء اليوم الإثنين، وذلك عقب الخلل الكبير الذي ضرب الخدمة إلى جانب تطبيق "فيسبوك" الرئيسي والعديد من التطبيقات الأخرى.

وضمّ هاشتاغ "#واتساب" أكثر من 4 مليون تغريدة، خصوصاً أن مجمل المستخدمين لجأوا إلى "تويتر" للنشر والإفصاح عن المشاكل التي يواجهونها على التطبيقات الأخرى.