تكنولوجيا وعلوم

في غضون ساعة.. هاشتاغ "#واتساب" يحتلّ "تويتر" والتغريدات بالملايين

Lebanon 24
04-10-2021 | 13:56
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تصدّر هاشتاغ "#واتساب" منصة "تويتر" في غضون ساعة واحدة، مساء اليوم الإثنين، وذلك عقب الخلل الكبير الذي ضرب الخدمة إلى جانب تطبيق "فيسبوك" الرئيسي والعديد من التطبيقات الأخرى.
 
 
وضمّ هاشتاغ "#واتساب" أكثر من 4 مليون تغريدة، خصوصاً أن مجمل المستخدمين لجأوا إلى "تويتر" للنشر والإفصاح عن المشاكل التي يواجهونها على التطبيقات الأخرى.
 
 
 
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