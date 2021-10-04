تكنولوجيا وعلوم

في ظل العطل العالمي.. إليكم بدائل "واتساب" و"فيسبوك"

Lebanon 24
04-10-2021 | 14:04
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أدى العطل العالمي الذي ضرب تطبيقات "فيسبوك" إلى توقف التراسل بين المستخدمين. 
 
وإزاء ذلك، اضطر المستخدمون إلى الاستعانة بتطبيقات بديلة من أجل التواصل مع بعضهم البعض.
 
وفي ظل ذلك، يشهد تطبيقا "تيليغرام" للمراسلات الفورية و"تويتر"، اقبالا كثيفاً من المستخدمين، للتعويض عن العطل الذي طرأ على خدمات "فيسبوك" وأوقف "واتساب" و"انستغرام".
 
بدائل عن "واتساب"
 
"فايبر: الملايين يستخدمون تطبيق فايبر للاتصال، وهو من أكثر التطبيقات شعبية في العالم العربي بعد واتساب, ويوفر التطبيق مساحة شاملة لخصوصية المستخدم، وتمنع جمع البيانات كما هو الحال في تطبيقات فيسبوك، مما يشعر المستخدم بالأمان.

تيليغرام: يعتبر تطبيق تيليغرام من أكثر التطبيق "أمنا" للمعلومات والمحادثات، الأمر الذي رفع عدد مستخدميه إلى 500 مليون مستخدم, ويوفر التطبيق خاصية تبادل الرسائل والمحادثات الصوتية وغرف الدردشة ومشاركة الملفات الكبيرة، مما يجعله بديلا مناسبا لواتساب.

سيغنال: يعتبر سيغنال التطبيق الأول من ناحية حماية خصوصية المستخدم، فهو تطبيق يصب تركيزه على هذه الخاصية ويفضلها على أي شيء, وتستخدم تطبيقات تيليغرام وفايبر وسكايب بروتوكول سيغنال للخصوصية ضمن برمجياتها الداخلية.

سنابشات: بينما يتعرض واتساب لعطل حقيقي، قد يكون تطبيق "سنابشات" البديل الأمثل للمحادثات وتبادل الصور، خاصة بين المراهقين والشبان الذين يعرفون التعامل مع التطبيق, لن يكون سنابشات مناسبا للاتصالات المهمة، لكنه سيكون مفيدا لإبقاء التواصل حيا خلال الرسائل والصور.

الرسائل النصية: ويبقى الحل "الكلاسيكي" في حال تعطل واتساب، هو الرسائل النصية على الهاتف "SMS"، كطريقة لإيصال الرسائل المهمة بين الأشخاص, التواصل برسائل الهاتف النصية، مثل آي مسج على آيفون، لا تزال طريقة متداولة في الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة".
 
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