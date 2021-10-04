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تكنولوجيا وعلوم
تغريدة ساخرة من "تويتر" وسط العطل التقني العالمي.. ماذا جاء فيها؟
Lebanon 24
04-10-2021
|
14:43
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نشر موقع "تويتر" تغريدة ساخرة عبر منصته، وذلك بعد تعطل تطبيقات "فيسبوك" حول العالم.
(إقرأ:
تفاصيل ليلة "سقوط" المواقع والتطبيقات العالميّة.. هل من هجمات الكترونية؟
)
وجاء في تغريدة "تويتر" الساخرة: "مرحبا بكم جميعاً"، في إشارة إلى أنه يستقبل جميع مستخدمي "فيسبوك" لديه بعد العطل الكبير.
ومع هذا، فقد طلب الموقع من
"ماكدونالدز" 59.6 مليون قطعة "ناغتس" (دجاج)، وهي تساوي عدد متابعي "تويتر" على صفحته الرسمية، وفق ما ذكرت قناة "العربية".
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