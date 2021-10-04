تغريدة ساخرة من "تويتر" وسط العطل التقني العالمي.. ماذا جاء فيها؟

نشر موقع "تويتر" تغريدة ساخرة عبر منصته، وذلك بعد تعطل تطبيقات "فيسبوك" حول العالم.

وجاء في تغريدة "تويتر" الساخرة: "مرحبا بكم جميعاً"، في إشارة إلى أنه يستقبل جميع مستخدمي "فيسبوك" لديه بعد العطل الكبير.