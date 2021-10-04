بعد توقف الخدمة.. انخفاض كبير لأسهم "فيسبوك" وتوقع لخسائر ضخمة

تراجعت أسهم موقع فيسبوك جراء انقطاع الخدمة وتعطل العمل بمنصات الشبكة العملاقة مثل إنستغرام وواتساب، إلى أكثر من 5.5% في الأسواق.

وانخفض سهم فيسبوك إلى مستوى 323.56 دولارا، بعد خسارة 19.5 دولارا جراء التوقف المفاجئ.وسجل انقطاع واسع النطاق في خدمات فيسبوك وانستغرام وواتسآب الإثنين شمل عشرات ملايين المستخدمين على الأقل.وأشار موقع "داون تراكر" إلى انقطاع خدمات شبكات التواصل الاجتماعي الثلاث في مناطق مكتظة بالسكان بينها واشنطن وباريس، وقد بدأ الإبلاغ عن الخلل نحو الساعة 15,45 ت غ.وقال المتحدث باسم فيسبوك آندي ستون عبر تويتر: "ندرك أن البعض يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا".يأتي انقطاع الخدمة غداة ظهور مبلغة عن المخالفات على شاشة تلفزيون أمريكي لكشف هويتها بعد أن سربت مجموعة وثائق للسلطات تزعم أن فيسبوك يعرف أن منتجاته تغذي الكراهية وتضر بصحة الأطفال العقلية.وعملت خبيرة البيانات فرانسيس هوغن (37 عاما) في شركات من بينها غوغل وبينترست، لكنها قالت في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" الإخباري لشبكة "سي بي إس" إن فيسبوك "أسوأ بكثير" من كل ما رأته سابقا.