تكنولوجيا وعلوم

ما هو التفسير التقني لما حدث لشبكة "فيسبوك" والتطبيقات المتصلة بها؟

Lebanon 24
04-10-2021 | 16:05
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نشر موقع "نات بلوكس" مساء يوم الاثنين تحليلاً تقنياً للأسباب الممكنة التي كانت وراء تعطل موقع "فيسبوك" والتطبيقات المصاحبة له "إنستغرام" و"واتس أب".

وأفاد الموقع بأن تحليل قياسات الشبكة في الرابع من تشرين الأول 2021 يشير إلى انقطاع عالمي لخدمات "فيسبوك"، بما في ذلك خدمات "فيسبوك"و "فيسبوك" و "انستغرام" و "مسنجر" منذ الساعة 15:45 بتوقيت "غرينيتش".

وقال إن مقاييس الشبكة تشير إلى حدوث انقطاع في الاتصال على الشبكة المستقلة "AS32934" المملوكة لـ "فيسبوك"، مضيفة أن التأثير الأكثر وضوحا هو فقدان DNS الموثوق.

وأشارت إلى أنه لم يتم تحديد السبب الجذري للحادث بشكل كامل بعد، على الرغم من وجود مؤشرات على أن طرق بروتوكول التوجيه بين البوابات (Border Gateway Protocol) ربما تم سحبها أو اختطافها، مما تسبب في تأثير غير مباشر على DNS والخوادم الأخرى اللازمة لحل الخدمات.

وبروتوكول البوابة الحدودية أو بروتوكول التوجيه بين البوابات هو بروتوكول توجيه خارجي مُصمم لتبادل المعلومات المتعلقة بالتوجيه بين الأنظمة المستقلة في شبكات الحاسب.

يمكن أن يُستخدم بروتوكول البوابة الحدودية كبروتوكول توجيه داخلي، وفي هذه الحالة يشار إلى هذا الاستعمال ببروتوكول البوابة الداخلية (iBGP)، وللاستعمال الأصلي ببروتوكول البوابة الحدودية الخارجيّة (eBGP).

وقد شهد "فيسبوك" انقطاعات دولية سابقا، بما في ذلك حوادث انقطاع جزئي كبيرة في 14 نيسان 2019 و14 آذار 2019 ومع ذلك فإن الحادث الحالي هو أكبر انقطاع لشبكة "فيسبوك" تم تسجيله منذ تأسيسها.
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