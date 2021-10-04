تكنولوجيا وعلوم

رقم هائل.. هذه قيمة خسائر مارك زوكربيرغ الماليّة بسبب "عطل فيسبوك"

Lebanon 24
04-10-2021 | 16:17
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كشفت وكالة "بلومبيرغ" أنّ خسائر الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك" مارك زوكربيرغ، بلغت 7 مليارات دولار خلال ساعات بسبب تعطل تطبيقات فيسبوك، اليوم الإثنين.
 
ومع هذا، فإنّ مؤشر ناسداك تراجع بـ 2,1% بسبب خسائر أسهم مواقع التواصل الاجتماعي، في حين أنّ أسهم "فيسبوك" انخفضت بنسبة 5.6%.
 
كذلك، ذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن شركة فيسبوك تخسر نحو 20 مليار دولار بسبب العطل، وقيمتها السوقية تنخفض إلى 967 مليار دولار.
 
وقرابة الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم، لاحظ مستخدمون أنّ خدمة "واتساب" توقفت عن العمل، إذ أن عملية تلقي وارسال الرسائل قد تعطّلت بشكل تام. وفي البداية، ظن البعض أن المشكلة ترتبط بالانترنت، لكن الأمر انكشف أكثر عندما حاول مستخدمون الدخول إلى تطبيق "فيسبوك" الرئيسي، فوجدوه هو أيضاً رهن العطل الكبير.
 
وفي ظل هذه المشهد المفاجئ، توالت الإبلاغات من المستخدمين، وضج موقع "تويتر" بمنشورات تفيد بتعطل خدمات "فيسبوك" وهي: "واتساب"، "مسنجر" و"انستغرام". 
 
وهُنا، رصدت العديد من المواقع الالكترونية المتخصصة تبليغات المستخدمين، مشيرة إلى أن العطل الذي حصل عالمي وأصاب الملايين.
 
وبعد نحو ساعةٍ من العطل الهائل، أطلت شركة "فيسبوك" من بوابة "تويتر" وذلك بعدما عجزت عن النشر على منصّتها بسبب العطل الذي ضربها.
 
وفي تغريدة لها، أقرّت شركة "فيسبوك" بالعطل الذي هز العالم مؤكدة أنها تعمل على معالجته، وقالت: "ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا. نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونعتذر عن أي إزعاج".
 

تكنولوجيا وعلوم

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