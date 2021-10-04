أول تعليق من مارك زوكربيرغ على أعطال فيسبوك وإنستغرام وواتساب

علق الرئيس التنفيذي لفيسبوك، مارك زوكربيرغ على العطل الذي لحق بتطبيقات "فيسبوك، واتساب، إنستغرام" ودام لحوالي 7 ساعات.



وقال مارك زوكربيرغ، "عادت منصات "فيسبوك" و"واتس آب" و"إنستغرام" للعمل من جديد".

وأضاف الرئيس التنفيذي لفيسبوك، "أعتذر عن الانقطاع الذي حدث.. أعلم مدى اعتمادك على خدماتنا للبقاء على اتصال مع الأشخاص الذين تحبهم ".