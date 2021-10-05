أقوى منافس لهواتف "سامسونغ" يكتسح الأسواق قريبا... تعرفوا على "+vivo X70 Pro"

بدأت عملاقة صناعة التقنية vivo بالترويج لهاتفها الجديد الذي يتوقع له أن يكون أحد أقوى المنافسين لهواتف سامسونغ الذكية التي طرحت العام الجاري.ويأتي هاتف +vivo X70 Pro بهيكل من المعدن والبلاستيك والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (164.5/75.2/8.9) ملم، ووزنه 209 غ.أما شاشته فستكون منحنية الحواف من نوع LTPO AMOLED بمقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (3200/1440) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها يزيد عن 500 شمعة/م تقريبا.وسيعمل الهاتف بنظام Android 11 مع واجهات Funtouch OS 12، ومعالج Qualcomm Snapdragon 888+ 5G المتطور، ومعالج رسوميات Adreno 660، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 و512 غيغابايت.وكاميرته الأساسية ستأتي بدقة (50+48+12+8) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.ويحوي هذا الهاتف منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.1، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 55 واطا.