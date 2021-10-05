تكنولوجيا وعلوم

موقع متخصص: بلاغات جديدة عن مشاكل في "انستغرام"

Lebanon 24
05-10-2021 | 14:43
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أفاد موقع "داون ديتيكتور"، اليوم الثلاثاء، بتلقيه بلاغات عن مواجهة مستخدمين مشاكل في الوصول إلى منصة "إنستغرام".

يذكر أن مواقع "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتس آب" عاودت الاتصال بشبكة الإنترنت منتصف ليل الاثنين - الثلاثاء، بعد انقطاع دام قرابة ست ساعات، وهو الأمر الذي منع مستخدمي شركة "فيسبوك" البالغ عددهم 3.5 مليار من الدخول على خدماتها للتواصل الاجتماعي والتراسل.

وقالت "فيسبوك" في وقت سابق من اليوم الثلاثاء إن ضبط الإعدادات الخاطئ الذي أدى إلى توقف جميع خدماتها على الإنترنت لساعات في اليوم الماضي لا يعود لـ"وجود نشاط خبيث".

وكانت "فيسبوك" عزت العطل إلى خطأ في تغيير الإعدادات.
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