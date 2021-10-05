تكنولوجيا وعلوم

بعد الانهيار الشامل الأخير...خبير يتوقع ظهور منافس عالمي لشبكة فيسبوك قريبًا

Lebanon 24
05-10-2021 | 23:00
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توقع المدير الفنلندي المعتمد في مجال أمن المعلومات، يوكا كاركاينن، سرعة ظهور بدائل ومنافسين لمواقع التواصل الاجتماعي الموجودة حاليًّا.

وقال كاركاينن، الثلاثاء، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" إن "المشكلات الناشئة في شبكات التواصل الاجتماعي الدولية العالمية قد تؤدي إلى سرعة ظهور بدائل ومنافسين لها".
 
وأوضح الخبير بأن "أفكار إنشاء شبكة اجتماعية دولية عالمية، بديلة لفيسبوك، تحوم منذ وقت طويل. ولن أتفاجأ على الإطلاق إذا أدت المشكلات الناشئة إلى ظهورها على وجه السرعة. أنا شخصيًّا، أود الانتقال إلى منافس، ولكن البديل غير موجود".

ولا يعتبر الخبير شبكات التواصل الاجتماعي العاملة بالفعل في بعض البلدان بديلةً للشبكات الأميركية.

ولفت إلى أن "تأثير شبكة التواصل الاجتماعي يكمن في الجمهور أنفسهم: نحن نستخدم الخدمات التي يستخدمها الآخرون. نحن نستفيد من دائرة التعامل الاجتماعي الخاصة بنا. ولهذا السبب من الصعب جدًا التخلي عن فيسبوك، أما شبكات التواصل الاجتماعي الصينية والروسية فهي ليست عالمية".

وأشار الخبير إلى أنه "نظرًا لحجم شبكة "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، فمن المدهش مدى ندرة تعرضها لمشكلات أو أخطاء تقنية".
وتعرضت مساء أمس الإثنين شبكات "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتس آب" وعدد من التطبيقات الأخرى المملوكة للشركة إلى عطل عالمي استمر مدة سبع ساعات تقريبًا. وكان السبب، وفقًا للبيانات الأولية، أخطاء في تحديث البرمجة.
المصدر: سبوتنيك
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