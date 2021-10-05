تكنولوجيا وعلوم

بعد تعطل "فيسبوك".. كم بلغ عدد مستخدمي "تيلغرام" الجُدد؟

Lebanon 24
05-10-2021 | 15:42
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كشف بافيل دوروف مؤسس تطبيق تليغرام للرسائل عن انضمام عدد هائل من المستخدمين للتطبيق بعد انقطاع خدمة "فيسبوك" أمس الاثنين.

وكتب دوروف على قناته على تطبيق تليغرام أن معدل النمو اليومي للتطبيق تجاوز المعدل الطبيعي بأعداد كبيرة، بحسب "رويترز".

وأضاف: "وقد استقبلنا أكثر من 70 مليون مستخدم من منصات أخرى في يوم واحد".

وأشار دوروف إلى أن بعض المستخدمين في الأمريكتين ربما تعرضوا لبطء الخدمة حيث اندفع الملايين للتسجيل في نفس الوقت، لكن الخدمة عملت كالمعتاد بالنسبة للأغلبية.

وظل الناس أمس الاثنين في جميع أنحاء العالم بدون خدمات الرسائل الرئيسية لنحو ست ساعات.

وأنحت شركة فيسبوك باللوم في انقطاع الخدمة، الذي منع 3.5 مليار مستخدم من الوصول إلى خدمات مثل واتساب وإنستجرام وماسينجر، على تغيير ترتب عليه خلل في منظومة الإعداد والتشكيل.

وقالت روسيا إن الحادث يظهر أن موسكو كانت محقة في تطوير منصات الإنترنت السيادية الخاصة بها وشبكات التواصل الاجتماعي.
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