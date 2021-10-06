تكنولوجيا وعلوم

"عين غاضبة" في نظام فضائي غامض حير علماء الفلك... (صور)

Lebanon 24
06-10-2021 | 05:00
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كشفت أبحاث عن نظام شمسي غامض اعتبر الأغرب من نوعه بسبب طبيعته الغريبة التي حيرت العلماء، حيث يتوقع البعض أن هذا النظام الذي شبهه البعض بـ"العين الغاضبة" يحتوي على 3 شموس، وهي حالة فريدة جدا وغريبة.

 

وجد علماء الفلك نظاما شمسيا فريدا، يعتقد أنه قد يكون الأول من نوعه الذي رصد في علم الفلك، وهو عبارة عن كوكب خارج المجموعة الشمسية يدور حول نظام من ثلاثة نجوم، يعرف باسم ثلاثي النجوم.

 
تشير التقديرات العلمية إلى أن حوالي 40 إلى 50% من النجوم لها رفيق ثاني (توأم)، و 20% أخرى لديها أنظمة بها ثلاثة نجوم أو أكثر، لكن العلماء يعتقدون أن النظام الجديد فريد من نوعه لعدة أسباب.

 

ويقع النظام الجديد الذي أطلق عليه لقب "GW Orionis" على بعد حوالي 1300 سنة ضوئية من كوكب الأرض، وقد جذب انتباه علماء الفلك لأنه محاط بقرص كوكبي أولي ضخم منحرف يدور حول النجوم الثلاثة، وهي حالة فريدة جدا.

وقام عالم الفلك جيريمي سمولوود من جامعة نيفادا في لاس فيغاس، مع فريق من الباحثين ببناء نموذج جديد لنظام "GW Orionis" عن طريق محاكاة ثلاثة الأبعاد.

ونوه الباحثون أن هذا النظام الغريب يمكن أن يكون عبارة عن عملاق غازي، مثل كوكب المشتري، لكن في طور التكوين، أو ربما مجموعة من عمالقة الغاز.

 
 
المصدر: سبوتنيك
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