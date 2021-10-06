تكنولوجيا وعلوم

زوكربيرغ يدافع عن فيسبوك: لا نروج للغضب والحقد

Lebanon 24
06-10-2021 | 02:00
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عد جلسة استماع لمسؤولة المحتوى السابقة في فيسبوك، فرانسيس هوغن، امام الكونغرس الأميركي، دافع مؤسس التطبيق الأشهر مارك زوكربيرغ عن شركته.

ففي مذكرة وجهها إلى الموظفين، ونشرها على صفحته العامة على فيسبوك، أكد زوكربيرغ أن الادعاءات والاتهامات الأخيرة حول تأثيرات التطبيق على المجتمع "لا معنى لها".
 
ونفى أن يكون عملاق التواصل الاجتماعي يروّج للحقد والانقسامات في المجتمعات ويؤذي الأطفال ويحتاج إلى تنظيم، مؤكّداً أنّ الاتهامات الموجهة لشركته بتغليب الربح المالي على السلامة هي "بكل بساطة غير صحيحة".

كما اعتبر أن "الحجّة القائلة بأنّ الشركة تروّج عمداً لمحتوى يجعل الناس غاصبين بهدف تحقيق ربح مادّي أمر غير منطقي بتاتاً". وقال:" نحن نجني المال من الإعلانات والمعلنون يبلغوننا باستمرار بأنّهم لا يريدون أن تعرض إعلاناتهم إلى جانب أي محتوى ضارّ أو مثير للغضب".

كذلك، أضاف "لا أعرف أيّ شركة تكنولوجية تعمل على بناء منتجات تجعل الناس غاضبين أو مكتئبين. كلّ الحوافز الأخلاقية والتجارية والمنتجات تشير إلى الاتجاه المعاكس".



وكان زوكربيرغ التزم الصمت بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، بشأن هوغن والوثائق الداخلية التي قدمتها لصحيفة "وول ستريت جورنال" قبل أكثر من أسبوع.
المصدر: العربية
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