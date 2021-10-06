تكنولوجيا وعلوم

محتالون يبتكرون طريقة لسحب أموال البطاقة المصرفية المرتبطة بالهاتف.. هل وقعت في الفخ؟

Lebanon 24
06-10-2021 | 16:00
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إذا كنت تمتلك بطاقة مصرفية مرتبطة بالهاتف، فإن فرص وقوعك في فخ عمليات الاحتيال، كحال الملايين من قبلك، لا يستهان بها على الإطلاق.
ابتكر المحتالون طريقة جديدة لسحب أموال البطاقة المصرفية المرتبطة بالهاتف عن طريق استدراج الضحية والاتصال به كجهة رسمية والطلب منه الضغط على مفتاح أو رقم معين تمهيدا لعملية اختراق الجهاز.
وقال ديمتري جالوف الخبير الروسي في الأمن السيبراني "لتعطيل الهاتف الذكي واختراقه، يجب إما أن تصيبه ببرامج ضارة، أو تستخدم ثغرة أمنية. ولا يؤدي الضغط وحده على مفتاح معين في اختراق الجهاز".

وأشار جالوف لـ "سبوتنيك" إلى أن المحتالين يستخدمون حيلة الضغط على المفتاح تمهيدا لخطوات أخرى معدة مسبقا وفق أساليب محكمة تمكن المحتال من اتمام عملية الاختراق".

ويقول الخبراء إن الخطوة الأولى هي الاتصال عن طريق روبوت يزعم بأن صاحب الهاتف قد قام بتغيير رقمه، ويطلب منه في حالة لم تغير رقمك اضغط على الرقم "واحد".

وذكر بنك روسيا أن الاحتيال عبر الهاتف هو أحد القنوات الرئيسية لسرقة الأموال من المواطنين. قد يتظاهر المتسللون كموظفين في البنك أو الشرطة أو صندوق التقاعد. ويوهمون الضحايا بوجود تهديدات لحساباتهم، لاكتشاف المعلومات السرية وسرقة الأموال.

وينصح الخبراء بتوخي الحذر بشأن أي مكالمة من الغرباء وعدم الكشف عن معلومات حول حسابك أو بطاقتك، الأفضل إنهاء المحادثة ومعاودة الاتصال بالبنك نفسه.

يشار إلى أن نائب رئيس مجلس إدارة "سبيربنك" في أوائل أيلول، قال إن "سبيربنك" والمؤسسات المالية الأخرى في روسيا واجهت أقوى هجوم قراصنة في العالم في آب الماضي، وقد نجح المصرف في صد الهجوم. ومع ذلك، فإن بعض الهياكل المالية الأخرى في روسيا، سجلت نوع من الخسارة".
المصدر: سبوتنيك
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