23
o
بيروت
21
o
طرابلس
20
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
23
o
جونية
20
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
18
o
بشري
23
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم
محتالون يبتكرون طريقة لسحب أموال البطاقة المصرفية المرتبطة بالهاتف.. هل وقعت في الفخ؟
Lebanon 24
06-10-2021
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
إذا كنت تمتلك بطاقة مصرفية مرتبطة بالهاتف، فإن فرص وقوعك في فخ عمليات الاحتيال، كحال الملايين من قبلك، لا يستهان بها على الإطلاق.
ابتكر المحتالون طريقة جديدة لسحب أموال البطاقة المصرفية المرتبطة بالهاتف عن طريق استدراج الضحية والاتصال به كجهة رسمية والطلب منه الضغط على مفتاح أو رقم معين تمهيدا لعملية اختراق الجهاز.
وقال ديمتري جالوف الخبير الروسي في الأمن السيبراني "لتعطيل الهاتف الذكي واختراقه، يجب إما أن تصيبه ببرامج ضارة، أو تستخدم ثغرة أمنية. ولا يؤدي الضغط وحده على مفتاح معين في اختراق الجهاز".
وأشار جالوف لـ "سبوتنيك" إلى أن المحتالين يستخدمون حيلة الضغط على المفتاح تمهيدا لخطوات أخرى معدة مسبقا وفق أساليب محكمة تمكن المحتال من اتمام عملية الاختراق".
ويقول الخبراء إن الخطوة الأولى هي الاتصال عن طريق روبوت يزعم بأن صاحب الهاتف قد قام بتغيير رقمه، ويطلب منه في حالة لم تغير رقمك اضغط على الرقم "واحد".
وذكر بنك روسيا أن الاحتيال عبر الهاتف هو أحد القنوات الرئيسية لسرقة الأموال من المواطنين. قد يتظاهر المتسللون كموظفين في البنك أو الشرطة أو صندوق التقاعد. ويوهمون الضحايا بوجود تهديدات لحساباتهم، لاكتشاف المعلومات السرية وسرقة الأموال.
وينصح الخبراء بتوخي الحذر بشأن أي مكالمة من الغرباء وعدم الكشف عن معلومات حول حسابك أو بطاقتك، الأفضل إنهاء المحادثة ومعاودة الاتصال بالبنك نفسه.
يشار إلى أن نائب رئيس مجلس إدارة "سبيربنك" في أوائل أيلول، قال إن "سبيربنك" والمؤسسات المالية الأخرى في روسيا واجهت أقوى هجوم قراصنة في العالم في آب الماضي، وقد نجح المصرف في صد الهجوم. ومع ذلك، فإن بعض الهياكل المالية الأخرى في روسيا، سجلت نوع من الخسارة".
المصدر:
سبوتنيك
الأكثر قراءة
من هي الأبراج الأكثر حظاً في شهر تشرين الأول 2021 ؟ إليكم توقعات ماغي فرح
Lebanon 24
من هي الأبراج الأكثر حظاً في شهر تشرين الأول 2021 ؟ إليكم توقعات ماغي فرح
03:00 | 2021-10-06
06/10/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه أكثر الأبراج قساوة.. احذروا منها
Lebanon 24
هذه أكثر الأبراج قساوة.. احذروا منها
00:00 | 2021-10-06
06/10/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دقّت ساعة الحساب "حريريا"
Lebanon 24
دقّت ساعة الحساب "حريريا"
22:24 | 2021-10-05
05/10/2021 10:24:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تواجدهما معا مؤخراً.. هل إرتبط جوزيف عطية بالنجمة اللبنانية الشهيرة؟ (فيديو)
Lebanon 24
بعد تواجدهما معا مؤخراً.. هل إرتبط جوزيف عطية بالنجمة اللبنانية الشهيرة؟ (فيديو)
08:00 | 2021-10-06
06/10/2021 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"انا الوزير ومش هيي بتحكمني"
Lebanon 24
"انا الوزير ومش هيي بتحكمني"
01:45 | 2021-10-06
06/10/2021 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
14:00 | 2021-10-06
هل تعرض حسابك للاختراق؟.. أداة من "غوغل" تتيح للمستخدمين التحقق من ذلك
11:00 | 2021-10-06
"iPhone 14" القادم سيأتي بتغييرات كبيرة ومميزة! (فيديو)
08:00 | 2021-10-06
أفضل هواتف العام 2021
05:00 | 2021-10-06
"عين غاضبة" في نظام فضائي غامض حير علماء الفلك... (صور)
02:00 | 2021-10-06
زوكربيرغ يدافع عن فيسبوك: لا نروج للغضب والحقد
23:00 | 2021-10-05
بعد الانهيار الشامل الأخير...خبير يتوقع ظهور منافس عالمي لشبكة فيسبوك قريبًا
فيديو
"iPhone 14" القادم سيأتي بتغييرات كبيرة ومميزة! (فيديو)
Lebanon 24
"iPhone 14" القادم سيأتي بتغييرات كبيرة ومميزة! (فيديو)
11:00 | 2021-10-06
07/10/2021 02:18:28
Lebanon 24
Lebanon 24
الهند تطرح سيارة أنيقة واقتصادية بأسعار منافسة جدا! (فيديو)
Lebanon 24
الهند تطرح سيارة أنيقة واقتصادية بأسعار منافسة جدا! (فيديو)
11:00 | 2021-10-05
07/10/2021 02:18:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اعتدائه على حبيبته اللبنانية سيف نبيل يُقلد محمد رمضان.. ظهر كالأباطرة الرومان في جرش! (فيديو)
Lebanon 24
بعد اعتدائه على حبيبته اللبنانية سيف نبيل يُقلد محمد رمضان.. ظهر كالأباطرة الرومان في جرش! (فيديو)
01:00 | 2021-10-04
07/10/2021 02:18:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact