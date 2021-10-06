قريبًا...تويوتا تطرح الكروس أوفر الجديدة (فيديو)





وأكثر ما يميز سيارة Toyota Aygo X هو تصميمها الفريد الذي يمنحها مظهرا قويا رغم حجمها المتواضع نسبيا، والانسيابية الواضحة في تصميم الهيكل من الخارج، فضلا عن الشكل الفريد للمصابيح والتي تمتد على عرض الواجهتين الأمامية والخلفية للمركبة.



وبنيت هذه السيارة على منصات GA-B التي أثبتت جدارتها في سيارات Yaris و Yaris Cross الحالية من تويوتا، كما جهزت بعجلات كبيرة وعريضة لتكون ثابتة على السرعات العالية وتجتاز الطرق الوعرة. تستعد شركة تويوتا لإطلاق سيارة شبابية جديدة ستكون من بين أبرز مركبات الكروس أوفر التي أنتجتها على الإطلاق.وأكثر ما يميز سيارة Toyota Aygo X هو تصميمها الفريد الذي يمنحها مظهرا قويا رغم حجمها المتواضع نسبيا، والانسيابية الواضحة في تصميم الهيكل من الخارج، فضلا عن الشكل الفريد للمصابيح والتي تمتد على عرض الواجهتين الأمامية والخلفية للمركبة.وبنيت هذه السيارة على منصات GA-B التي أثبتت جدارتها في سيارات Yaris و Yaris Cross الحالية من تويوتا، كما جهزت بعجلات كبيرة وعريضة لتكون ثابتة على السرعات العالية وتجتاز الطرق الوعرة.

وحصلت المركبة على العديد من تقنيات الأمان إذ جهزت بكاميرات أمامية وخلفية وكاميرات على المرايا لرصد محيط هيكلها بالكامل، فضلا عن حساسات مسافات أمامية وخلفية، ووسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب أثناء الحوادث، وأنظمة للحفاظ على المسار على الطرقات السريعة، وأنظمة للتحكم بالفرامل أوتوماتيكيا في الحالات الطارئة.

ويتوقع أن تطرحها تويوتا بعدة أنواع من محركات البنزين الاقتصادية بسعة 1.2 و1.6 ليتر، وأن تطلق منها نسخا بمحركات هجينة صديقة للبيئة تناسب معايير السوق الأوروبية الحالية.