تكنولوجيا وعلوم

مجموعة هاكرز تخترق بيانات خدمة فيديوهات شهيرة

Lebanon 24
07-10-2021 | 02:00
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تمكنت مجموعة هاكرز من اختراق خدمة الفيديوهات الشهيرة "تويتش" وسرقة عدد هائل من بيانات مستخدميها.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن الهاكرز قاموا بتسريب قدر هائل من بيانات المستخدمين، مثل رمز الملكية ومدفوعات المبدعين.
 
ورفضت إدارة "تويتش" الرد علنا على تلك التقارير الخاصة بتعرضها للقرصنة.

وأكد الهاكرز أنهم تمكنوا من السطو على بيانات المستخدمين في إصدارات الهاتف الذكي وسطح المكتب، حيث وصل حجم الملفات إلى أكثر من 126 غيغابايت وأرقام دفع لما يقرب من 2.4 مليون جهاز بث.

لا يبدو أنه تم الكشف عن معلومات مثل كلمات مرور المستخدم والعناوين والمعلومات المصرفية، ولكن لا يمكن استبعاد ذلك في المستقبل.
المصدر: سبوتنيك
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