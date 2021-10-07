تكنولوجيا وعلوم

"موتورولا" تُطلق هاتفا رخيص الثمن بمواصفات منافسة

Lebanon 24
07-10-2021 | 11:00
A-
A+
Doc-P-872266-637692081186715157.jpg
Doc-P-872266-637692081186715157.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تتحضر موتورولا لإطلاق هاتفها الجديد Moto E40 الذي يتوقع له أن يحقق نجاحا كبيرا نظرا لسعره المنافس بالنسبة للمواصفات التي يقدمها.

وسيحصل الهاتف المنتظر على هيكل مقاوم للماء والغبار أبعاده (168.1 / 75.6 / 9.1) ملم، ووزنه 198 غ، ومجهز بمنفذين لشرائح الاتصال.

أما شاشة الجاز فستكون من نوع IPS LCD بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها (1600/720) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 270 شمعة/م تقريبا.

وسيضمن الأداء الجيد له نظام Android 11، ومعالج Unisoc T700، ومعالج رسوميات Mali G52، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر داخلية 64 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC.

وبالرغم من سعره المنافس الذي يبلغ نحو 160 دولارا سيحصل الهاتف على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (48+2+2) ميغابيكسل، فيها عدسة خاصة للتصوير الفائق العرض، وعلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وزودت موتورولا هذا الهاتف بمستقبل لإشارات الراديو FM، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير تعمل مع تقنية الشحن السريع.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
16:00 | 2021-10-07
14:00 | 2021-10-07
08:00 | 2021-10-07
05:00 | 2021-10-07
02:00 | 2021-10-07
23:00 | 2021-10-06
فيديو
lebanon 24
12:30 | 2021-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website