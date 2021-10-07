تكنولوجيا وعلوم

بمواصفات فريدة...سوني تكشف عن مكبر صوت ذكي! (فيديو)

Lebanon 24
07-10-2021 | 23:00
A-
A+
Doc-P-872458-637692436518783619.png
Doc-P-872458-637692436518783619.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت شركة سوني عن مكبر صوت ذكي بمواصفات فريدة.

وأكثر ما يميز مكبر الصوت الجديد SRS-NS7 هو تصميمه الفريد إذ يأتي على شكل طوق يمكن ارتداؤه حول الرقبة ليتمكن المستخدم من التجول بحرية في أرجاء المنزل والاستمتاع بسماع الموسقى أو التلفاز.

وحصل مكبر الصوت على تقنيات  Dolby Atmos، وتقنيات 360 Spatial Sound Personalizer التي تمنح المستخدم صوتًا محيطيًّا غامرًا بطريقة لم يسبق لها مثيل بالنسبة لأجهزة ومكبرات الصوت.
 
 
كما جهز التطبيق الخاص بهذا المكبر في الهواتف بتقنية خاصة تدرس تضاريس أذن المستخدم لتوزع الأصوات بالطريقة التي تناسبها.
 
ويمكن لهذا المكبر الاتصال لاسلكيًّا مع التلفزيونات والأجهزة الذكية عبر شبكات Bluetooth 5.0، أما بطاريته الداخلية فتكفيه ليعمل 12 ساعة تقريبًا بالشحنة الواحدة، اما ميزة الشحن السريع للبطارية فتكفي الجهاز ليعمل أكثر من ساعة متواصلة بعد شحن البطارية لعشر دقائق فقط.
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
16:00 | 2021-10-07
14:00 | 2021-10-07
11:00 | 2021-10-07
08:00 | 2021-10-07
05:00 | 2021-10-07
02:00 | 2021-10-07
فيديو
lebanon 24
12:30 | 2021-10-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website