تكنولوجيا وعلوم

ميزة جديدة في "آيفون 14" قد تسهل حياة الكثيرين... ما هي؟

Lebanon 24
08-10-2021 | 08:00
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ذكر موقع صيني متخصص بالتقنيات الإلكترونية والهواتف الذكية أن الشركة الأميركية للهواتف "آيفون" تحاول تطوير ميزة جديدة في إصداراتها الجديدة تتعلق بتقنية إطفاء الشاشة.

وجاء في تقرير موقع "mydrivers" الصيني أن الشركة الأميركية تحاول إيجاد حل يتعلق بميزة إطفاء الشاشة وتشغيلها.

وبحسب الموقع تتفاوض شركة "آيفون" مع شركة "لارغان" المتخصصة بصناعة العدسات البصرية للأجهزة لإيجاد حل لكيفية وضع نظام التعرف على الوجه دون نقر الهاتف.

وشهد مستخدمو هواتف "آيفون" مصاعب خلال فتح الهاتف خصوصا في حال إطفائه ومشاكل أخرى مرتبطة بنظام التعرف على الوجه.

ويعتقد المطلعون أن هواتف iPhone 14 - Pro وPro Max ستكون أكثر بساطة من سابقاتها.
المصدر: سبوتنيك
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