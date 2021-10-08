"ناسا" تنشر صور نهر قديم على سطح المريخ

كشفت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" صور نهر قديم جاف على سطح المريخ، فيما يسعى العلماء إلى العثور على أدلة تثبت أن الكوكب الأحمر كانت به حياة سابقة.وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الصور الجديدة التي نشرتها وكالة "ناسا" تظهر نهرا قديما كان يتواجد على سطح المريخ، مضيفة أن الجيولوجيين وجدوا مركبات عضوية حيوية في مناطق محددة من فوهة "جيزيرو"، التي تضم دلتا النهر.ويمكن أن تحمل هذه المركبات العضوية أدلة دقيقة على وجود حياة خارج كوكب الأرض.ونشر الباحثون، الخميس، صورا في مجلة العلوم التقطتها المركبة المتجولة "بيرسفيرانس"، وتشير إلى الطرق التي كانت تتدفق بها المياه على الكوكب قبل مليارات السنين.ويقول العلماء إن هذا الاكتشاف الجديد يوفر "بيانات غير مسبوقة"، من شأنها أن توجه قرارات ناسا فيما يتعلق بإجراء مزيد من التحقيقات في الكوكب.وفي آذار الماضي، أعلنت "ناسا"، قيام "بيرسفيرانس"، بأول رحلة لها على المريخ.ومنذ ذلك الحين، تمكنت المركبة من إرسال آلاف الصور التي التقطتها على سطح الكوكب الأحمر، إضافة إلى بيانات الأرصاد الجوية هناك.