تكنولوجيا وعلوم

مشكلات جديدة تضرب تطبيقات "فيسبوك".. ماذا يحصل؟

Lebanon 24
08-10-2021 | 15:37
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أقرت شركة فيسبوك عن الخلل الكبير "المتكرر" الذي أصاب المواقع والتطبيقات التابعة لها يوم الجمعة، مؤكدة أنها تعمل على معالجة العطل.

وباستخدام موقع تويتر، نشر حساب فيسبوك تغريدة أكد فيها أن فيسبوك على علم بوجود مشكلات في الدخول إلى الموقع، ويعمل القائمون عليه لإصلاح الخلل.

وكتب حساب فيسبوك على تويتر: " نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا. نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونعتذر عن أي إزعاج".

ويواجه بعض مستخدمي تطبيق إنستغرام حول العالم، مشكلة تتعلق بتحميل الصور، مساء الجمعة، وذلك بعد أيام من تعرض عملاق وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وتطبيقاته لانقطاع لمدة ست ساعات.

وأظهر موقع داون ديتكتور التقني الذي يراقب حركة المنصات الإلكترونية على الإنترنت، وجود بلاغات تتعلق بعدم تمكن المستخدمين رفع الصور الخاصة بهم.

يذكر أن فيسبوك استخدم نفس "رسالة الاعتذار" بالحرف الواحد، قبل أيام، عندما توقفت مواقع فيسبوك عن العمل.
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