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تكنولوجيا وعلوم
أشباح غامضة على كاميرا هاتف "آيفون 13"؟
Lebanon 24
09-10-2021
|
02:00
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نشر موقع "MyDrivers" صور مقارنة بين "آيفون 13" الجديد و"آيفون 12" العام الماضي، حيث تم التقاط كلتا الصورتين ليلاً وكلاهما أظهرا "أشباحا غامضة"، ما يظهر مشاكل في جودة الكاميرا.
وفقًا للموقع، كانت مشكلة الأشباح المرئية على الصور الملتقطة من أجهزة iPhone الموجودة منذ فترة طويلة، حيث ظهرت أولى الشكاوى في كاميرا "آيفون 7" الذي تم إصداره عام 2016.
وبدأت شركة الهواتف الأميركية بتثبيت المزيد من عدسات الياقوت المقاومة لحل المشكلة على الأجهزة، لكن ذلك لم يساعد على حل المشكلة نهائيا.
وقام مستخدمون باختبار الكاميرا على هاتف "آيفون 13" ولم تحل المشكلة وظهرت الأشباح مجددا ما طرح أسئلة جديدة على مدى جودة الكاميرا.
المصدر: سبوتنيك
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