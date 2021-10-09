تكنولوجيا وعلوم

عيب تقني في "ويندوز 11" يبطئ أنواع معينة من أجهزة الكمبيوتر

Lebanon 24
09-10-2021 | 05:00
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اشتكى عدد كبير من مستخدمي نظام تشغيل "ويندوز 11"، الصادر مؤخرا من شركة "مايكروسوفت"، من ظهور عيب تقني في النظام يؤدي لإبطاء أجهزتهم.

وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن تلك المشكلة كانت منحصرة في أجهزة الكمبيوتر العاملة بمعالجات "أيه إم دي" المتوافقة مع "ويندوز 11" والعاملة بنظام تشغيل "ويندوز 10".
 
ونصحت "مايكروسوفت" أصحاب أجهزة الكمبيوتر التي معالجاتها "أيه إم دي" بتأجيل تحميل "ويندوز 11" لحين علاج تلك الثغرة التي تؤثر على ذاكرة التخزين المؤقت "رام" وتؤدي لإبطاء الأجهزة بنحو 3 أضعاف.

وأقرت شركتي "مايكروسوفت" و"أيه إم دي" بذلك العيب، ووعدت بمعالجة أزمة تحميل "ويندوز 11" في أقرب وقت ممكن، قبل نهاية شهر أكتوبر الجاري.
المصدر: سبوتنيك
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