"يوتيوب" يعاقب هؤلاء الأشخاص!

قرر تطبيق "يوتيوب" لمقاطع الفيديو معاقبة أصحاب الفيديوهات التي تروج لنظرية إنكار تغير المناخ.



وقرر تطبيق "يوتيوب"، بحسب ما أورده موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص حظر أي إعلانات على مقاطع الفيديو، التي تروج لنظرية إنكار تغير المناخ.

وسيحرم "يوتيوب" بتلك الطريقة أصحاب تلك الفيديوهات من الحصول على أي عائد مادي من شركة "غوغل"، بعد إدراجه تلك المعلومات ضمن المعلومات المضللة التي ينبغي حظرها.ومن المقرر أن يبدأ "يوتيوب" في تطبيق سياسته الجديدة بدءا من شهر شرين الثاني المقبل.شددت الشركة الأميركية على أنها ستسمح بإعلانات مقاطع الفيديو التي تناقش تلك الادعاءات الزائفة، بالإضافة إلى الموضوعات الأخرى المتعلقة بالمناخ، مثل الدرجة الدقيقة للتأثير البشري أو المناقشات حول سياسة المناخ، ولكن من دون وضع أي إعلانات عليها.وقالت "غوغل" إن سبب تلك الخطوة، هو رغبة المعلنين في عدم ربط إعلاناتهم بأي مواد تنكر تغير المناخ.