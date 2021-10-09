"الزر الخفي".. ميزة "آيفون" التي لا يعرفها الكثيرون

في ميزة خفية لا يعرفها كثير من مستخدمي "آيفون"، يمكنك إعطاء هاتفك بعض الأوامر من دون لمس شاشته، بل عبر "ظهره".وتتيح الميزة التي أضافتها الشركة لتحديث "iOS 14" العام الماضي، توجيه أوامر للهاتف بالطرق الخفيف على ظهره مرتين أو 3 مرات.ومن بين الأوامر التي يمكن إعطاؤها للهاتف بهذه الميزة التي تعرف باسم "الضغط من الخلف" أو "Back Tap"، فتح الكاميرا أو التحكم في الصوت أو إغلاق الشاشة أو العودة للصفحة الرئيسية، وغير ذلك.