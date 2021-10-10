بعد ثاني عطل في 5 أيام.. فيسبوك تعتذر من المستخدمين

عتذرت شركة "فيسبوك" للمستخدمين عن اضطراب الخدمات لمدة ساعتين، الجمعة، وأرجعت السبب في ثاني انقطاع على مستوى العالم خلال أسبوع إلى عطل آخر خلال تغيير ضبط إعدادات.





وقالت في بيان: "نقدم خالص اعتذارنا لكل من لم يتسن له استخدام منتجاتنا في الساعتين الأخيرتين. أصلحنا المشكلة، وينبغي أن يكون كل شيء عاد إلى طبيعته الآن".



وفي أحدث انقطاع لم يتمكن المستخدمون من تحميل الصفحة الرئيسية على تطبيق "إنستغرام"، في حين فشل آخرون في إرسال رسائل عبر تطبيق "فيسبوك ماسنجر".



ومن جديد لجأ المستخدمون إلى موقع "تويتر" لنشر النكات والسخرية من ثاني انقطاع لخدمات "فيسبوك" خلال الأسبوع الماضي. وأكدت الشركة أن منصتها للتواصل الاجتماعي "فيسبوك" وتطبيقات "إنستغرام" و"ماسنجر" و"ورك بليس" تأثرت بأحدث انقطاع.وقالت في بيان: "نقدم خالص اعتذارنا لكل من لم يتسن له استخدام منتجاتنا في الساعتين الأخيرتين. أصلحنا المشكلة، وينبغي أن يكون كل شيء عاد إلى طبيعته الآن".وفي أحدث انقطاع لم يتمكن المستخدمون من تحميل الصفحة الرئيسية على تطبيق "إنستغرام"، في حين فشل آخرون في إرسال رسائل عبر تطبيق "فيسبوك ماسنجر".ومن جديد لجأ المستخدمون إلى موقع "تويتر" لنشر النكات والسخرية من ثاني انقطاع لخدمات "فيسبوك" خلال الأسبوع الماضي.