تكنولوجيا وعلوم

الربيع على المريخ.. الإمارات تبدأ مشاركة بيانات مسبار الأمل

Lebanon 24
10-10-2021 | 05:00
A-
A+
Doc-P-873240-637694251674397819.jpg
Doc-P-873240-637694251674397819.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، صورة التقطها مسبار الأمل لفصل الربيع في الجزء الشمالي من كوكب المريخ.


وفي حسابه على موقع "تويتر"، علق الشيخ محمد بن راشد على الصورة قائلا إن "الإمارات بدأت اليوم مشاركة البيانات العلمية التي حصلت عليها مع بقية مراكز البحث العالمية".
 
وأضاف: "اكتشفت كميات أكبر من المتوقع من الأكسجين في الكوكب".

وفي شباط 2021، أصبحت الإمارات خامس دولة في العالم تصل إلى مدار المريخ، عبر مشروعها لاستكشاف الكوكب الأحمر "مسبار الأمل".

وجاء المشروع تتويجا لسنوات من الجهود المتواصلة في بناء قطاع فضائي متطور، ونقل المعرفة إلى الكوادر الإماراتية وتهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية والاستثمارية اللازمة لضمان النمو المستدام لهذا القطاع الواعد.
 
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
08:00 | 2021-10-10
04:27 | 2021-10-10
02:00 | 2021-10-10
23:00 | 2021-10-09
16:00 | 2021-10-09
14:00 | 2021-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website