26
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
28
o
جونية
22
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
22
o
بشري
26
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم
فيسبوك تحجب حساب مبرمج طور أداة فريدة من نوعها
Lebanon 24
10-10-2021
|
12:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدرت شركة "فيسبوك" الأمريكية قرارا بحجب حساب مبرمج طوّر أداة فريدة من نوعها على منصة التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم.
وأوضح تقرير منشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" أن فيسبوك قررت حجب حساب مبرمج طوّر أداة يمكنها أن تلغي متابعة جميع الأصدقاء والصفحات الموجودة على حساب أي شخص.
واتهم المبرمج لويس باركلي فيسبوك بممارسة التعنت تجاهه، بسبب ابتكاره تلك الأداة التي تسمح للمستخدمين بإلغاء متابعة كل شيء من موجز الأخبار الخاص بهم.
ووصف باركلي أداته بأنه يحتاجها الكثير من المستخدمين، الذين يصيبهم الضيق من جميع المتابعات، ما يجعل حساباتهم صفحة بيضاء يمكنهم تنظيمها فيما بعد كما يشاؤون.
وقال باركلي: "ما زلت أتذكر الشعور بإلغاء متابعة كل شيء للمرة الأولى. كان الأمر شبه معجزة. لم أفقد شيئًا، حيث لا يزال بإمكاني رؤية أصدقائي ومجموعاتي المفضلة بالذهاب إليهم مباشرة".
وتابع، بقوله: "أكسبتني تلك الأداة قدرًا هائلاً من التحكم. لم أعد أميل إلى التمرير إلى أسفل موجز لا نهائي من المحتوى. انخفض الوقت الذي أمضيته على فيسبوك بشكل كبير. بين عشية وضحاها، وأصبح إدماني على فيسبوك قابلاً للإدارة".
ولكن يبدو أن تلك الأمور هي ما أصابت فيسبوك بالانزعاج من باركلي، ودفعتها إلى حجب حسابه وعدم نشره لتلك الأداة على نطاق واسع للمستخدمين، حتى لا تنهار أرباحها الهائلة الناجمة عن إدمان الأشخاص لمنصاتها للتواصل الاجتماعي.
وأشار باركلي إلى أن فيسبوك قامت بتعطيل حساباته على فيسبوك وإنستغرام بشكل دائم، وطالبته للعودة مرة أخرى عدم إنشاء أي أدوات تتفاعل مع منصاتها مرة أخرى.
ووصف المبرمج الأمر بأنه تعنت غير مقبول، خاصة وأن أداته كانت تستخدم من قبل الجامعة السويسري في نيوشاتيل، لدراسة تأثير موجز الأخبار على سعادة الناس.
المصدر:
سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة
"مشهدٌ مريب" على طريق بيروت - الجنوب.. ما القصّة؟
Lebanon 24
"مشهدٌ مريب" على طريق بيروت - الجنوب.. ما القصّة؟
05:17 | 2021-10-10
10/10/2021 05:17:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الطقس الحار.. موجة قطبية تقترب من تركيا ستؤثر على لبنان وأمطار في هذا الموعد
Lebanon 24
بعد الطقس الحار.. موجة قطبية تقترب من تركيا ستؤثر على لبنان وأمطار في هذا الموعد
00:39 | 2021-10-10
10/10/2021 12:39:11
Lebanon 24
Lebanon 24
مناطق لم تنقطع عنها الكهرباء أبداً رغم انفصال الشبكة.. من هي؟
Lebanon 24
مناطق لم تنقطع عنها الكهرباء أبداً رغم انفصال الشبكة.. من هي؟
14:11 | 2021-10-09
09/10/2021 02:11:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أول تعليق من وزير الطاقة على انفصال شبكة الكهرباء.. ماذا قال؟
Lebanon 24
أول تعليق من وزير الطاقة على انفصال شبكة الكهرباء.. ماذا قال؟
13:47 | 2021-10-09
09/10/2021 01:47:38
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الأبراج ستكون الأكثر حظاً عام 2022.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
هذه الأبراج ستكون الأكثر حظاً عام 2022.. هل أنت من بينها؟
03:00 | 2021-10-10
10/10/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
10:00 | 2021-10-10
اكتشاف جديد متعلق بكوكب الأرض... ما هو؟
08:00 | 2021-10-10
منافس جديد لسماعات “سامسونغ” يغزو الأسواق العالمية
05:00 | 2021-10-10
الربيع على المريخ.. الإمارات تبدأ مشاركة بيانات مسبار الأمل
04:27 | 2021-10-10
فوز مخترعين لبنانيين 2 بالميدالية الذهبية في معرض إفريقيا الدولي للإختراعات
02:00 | 2021-10-10
بعد ثاني عطل في 5 أيام.. فيسبوك تعتذر من المستخدمين
23:00 | 2021-10-09
كيف تتحكم في صوت ساعة أبل وأنواعها.. وأيضا "سيري"؟
فيديو
جمال سليمان يرقص على أنغام أغنية حسين الجسمي.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
جمال سليمان يرقص على أنغام أغنية حسين الجسمي.. شاهدوا الفيديو
11:00 | 2021-10-10
10/10/2021 20:15:10
Lebanon 24
Lebanon 24
تمثال كاظم الساهر في دبي يحدث ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي! (فيديو)
Lebanon 24
تمثال كاظم الساهر في دبي يحدث ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي! (فيديو)
08:00 | 2021-10-09
10/10/2021 20:15:10
Lebanon 24
Lebanon 24
هجوم عنيف لإبن فضل شاكر على راغب علامة: خائف من عودة والدي إلى الغناء (فيديو)
Lebanon 24
هجوم عنيف لإبن فضل شاكر على راغب علامة: خائف من عودة والدي إلى الغناء (فيديو)
02:00 | 2021-10-09
10/10/2021 20:15:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact