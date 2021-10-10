تكنولوجيا وعلوم

كيف تجري مكالمات فيستايم على أندرويد؟

Lebanon 24
10-10-2021 | 23:00
A-
A+
Doc-P-873347-637694619899909134.jpg
Doc-P-873347-637694619899909134.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
هل تريد معرفة كيفية إجراء مكالمات "فيستايم" (FaceTime) على "أندرويد" (Android)؟

وقد حصل "فيستايم" على بعض الميزات الجديدة بفضل "آي أو إس 15" (iOS 15) من بينها القدرة على إضافة مستخدمي أندرويد إلى مكالمات "فيستايم" وذلك وفقا لتقرير "ميلي ديفيس- ويليامز" في موقع "تومس غايد" (tomsguide).

وفي الواقع، يمكن لأي شخص تقريبًا الآن الانضمام إلى مكالمة "فيستايم" مادام تستطيع الوصول إلى جهاز به متصفح ويب. هذه خطوة حقيقية إلى الأمام لشركة آبل التي احتفظت سابقًا بالوصول إلى تطبيق مكالمات الفيديو الحصري لمستخدمي أجهزتها.

ولسوء الحظ، لا يزال يتعذر عليك إعداد مكالمة "فيستايم" إذا لم تكن تستخدم جهاز آبل حتى الآن، ولكن لا يزال بإمكانك الانضمام إلى مكالمة كمشارك.

وللانضمام إلى مكالمة "فيستايم" على "أندرويد" ستحتاج إلى مشاركة رابط اجتماع معك على تطبيق مراسلة مثل "واتساب" (WhatsApp) أو عبر رسالة نصية، وذلك عبر التالي:

1. ابحث عن رابط الاجتماع الذي شاركه المضيف معك.

2. انقر فوق الارتباط لفتح "فيستايم" في متصفحك.

3. أدخل اسمك وانقر على "متابعة".

4. انقر على "انضمام".

5. انتظر حتى يقوم المضيف بتوصيلك بالمكالمة. بمجرد أن يضيفك ستتمكن من الدردشة وجهًا لوجه مع المشاركين الآخرين.
كيفية دعوة مستخدمي "أندرويد" لإجراء مكالمات فيستايم؟
1. تأكد من تحديث نظام التشغيل آبل الخاص بك. إذا كنت تستخدم جهاز "آيفون" أو "آيباد" فستحتاج إلى "آي أو إس 15".

2. افتح تطبيق "فيستايم" وانقر على "إنشاء رابط".

3. ستظهر قائمة تسمح لك بمشاركة الرابط من خلال تطبيقات مختلفة. انقر فوق أحد أيقونات التطبيق لمشاركة الرابط مع إحدى جهات الاتصال الخاصة بك بهذا التطبيق. بدلاً من ذلك، يمكنك النقر فوق "نسخ الرابط" ولصقه في رسالة بنفسك.

4. عندما ينقر شخص ما (بما في ذلك أولئك الذين يستخدمون جهاز أندرويد) على الرابط، فسيتم إرسالهم إلى غرفة الانتظار. اسمح للمشاركين الآخرين بالانضمام إلى المكالمة بالنقر فوق علامة الاختيار الموجودة بجوار أسمائهم.
 
(الجزيرة)
المصدر: أ.ف.ب - الجزيرة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
05:00 | 2021-10-11
02:00 | 2021-10-11
16:00 | 2021-10-10
14:00 | 2021-10-10
12:00 | 2021-10-10
10:00 | 2021-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website