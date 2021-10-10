فوز مخترعين لبنانيين 2 بالميدالية الذهبية في معرض إفريقيا الدولي للإختراعات

حصد كل من المخترعين وعضوي جمعية المبدعين اللبنانيين المهندس محمد قاسم اسماعيل وماهر جعفر عثمان على الميدالية الذهبية وتقييم عالي الدرجة في معرض افريقيا الدولي للإختراعات CU-OCIIP، بمشاركة 72 دولة مختلفة على مشروع AVMS-Super Nebulizer.



إشارة الى أن هذا المشروع كان نال خلال هذا العام:



- براءة اختراع من وزارة الاقتصاد في لبنان.

- الميدالية الذهبية في معرض بيروت الدولي للاختراعات BIIS.

- الميدالية الفضية في معرض تايلند الدوليNRCT.

- درع تقديرية وشهادة تقدير من جمعية سند لبنان.

- نشر كبحث علمي في مجلة WIFA PLUS والتي وزعت في أكثر من عشرين دولة في أوروبا والعالم.