تكنولوجيا وعلوم

فوز مخترعين لبنانيين 2 بالميدالية الذهبية في معرض إفريقيا الدولي للإختراعات

Lebanon 24
10-10-2021 | 04:27
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حصد كل من المخترعين وعضوي جمعية المبدعين اللبنانيين المهندس محمد قاسم اسماعيل وماهر جعفر عثمان على الميدالية الذهبية وتقييم عالي الدرجة في معرض افريقيا الدولي للإختراعات CU-OCIIP، بمشاركة 72 دولة مختلفة على مشروع AVMS-Super Nebulizer.

إشارة الى أن هذا المشروع كان نال خلال هذا العام:

- براءة اختراع من وزارة الاقتصاد في لبنان.
- الميدالية الذهبية في معرض بيروت الدولي للاختراعات BIIS.
- الميدالية الفضية في معرض تايلند الدوليNRCT.
- درع تقديرية وشهادة تقدير من جمعية سند لبنان.
- نشر كبحث علمي في مجلة WIFA PLUS والتي وزعت في أكثر من عشرين دولة في أوروبا والعالم.
 
 

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