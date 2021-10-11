28
o
بيروت
27
o
طرابلس
28
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
31
o
النبطية
31
o
زحلة
31
o
بعلبك
27
o
بشري
27
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم
وتسآب يصلح الشيء الأكثر إزعاجا في رسائل البريد الصوتي
Lebanon 24
11-10-2021
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكر موقع WABetaInfo hk تطبيق واتسآب للمراسلات الفورية يعتزم إصلاح الشيء الذي يعتبره الكثيرون مزعجا للغاية في رسائل البريد الإلكتروني.
وأضاف ان التطبيق الشهير بصدد إطلاق ميزة تتيح إيقاف (pause) الرسائل الصوتية التي تقوم بتسجيلها، ومتابعتها لاحقا من حيث توقفت دون الحاجة إلى بدء التسجيل مرة أخرى.
هذه ميزة ستكون مفيدة للغاية، لأنه في الوقت الحاضر إذا قمت بتسجيل رسالة صوتية وأردت التوقف في منتصف التسجيل- يجب عليك إعادة تسجيلها.
وكما يظهر الفيديو التوضيحي، بعد التوقف عن تسجيل البريد الصوتي الخاص بك، ستجد زر تسجيل آخر وعندما تضغط عليه يمكنك استئناف تسجيل بريدك الصوتي بالضبط من حيث توقفت.
وليس هذا هو التحسين الوحيد المتوقع إضافته إلى رسائل البريد الصوتي على واتسآب.
تم الإبلاغ مؤخرا أن واتسآب سيطلق مشغل بريد صوتي "عالمي"، والذي سيسمح لك بالاستماع إلى رسائل البريد الصوتي حتى دون الدخول في المحادثات المحددة (الدردشات) التي تم فيها إرسال الرسائل إليك.
سيظهر هذا المشغل في القائمة الرئيسية للتطبيق، وسيظل مرئيا في كل إجراء تقوم به، ويمكنك أيضا الاستماع إلى البريد الصوتي وإيقافه في أي وقت.
تابع
الأكثر قراءة
إجراء جديد بشأن الدولار في المصارف.. ماذا حصل مؤخراً؟
Lebanon 24
إجراء جديد بشأن الدولار في المصارف.. ماذا حصل مؤخراً؟
13:27 | 2021-10-10
10/10/2021 01:27:30
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى المواطنين.. هذا جديد الكهرباء والتغذية
Lebanon 24
إلى المواطنين.. هذا جديد الكهرباء والتغذية
11:27 | 2021-10-10
10/10/2021 11:27:50
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة جديدة عن المازوت الإيراني.. هذا ما كشفته المصادر
Lebanon 24
معلومة جديدة عن المازوت الإيراني.. هذا ما كشفته المصادر
14:00 | 2021-10-10
10/10/2021 02:00:50
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا قال مسؤول مالي كبير عن سعر الصرف؟
Lebanon 24
ماذا قال مسؤول مالي كبير عن سعر الصرف؟
22:33 | 2021-10-10
10/10/2021 10:33:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذيرٌ بشأن ملف البنزين.. ما يحصل "غير مُطمئن"
Lebanon 24
تحذيرٌ بشأن ملف البنزين.. ما يحصل "غير مُطمئن"
12:00 | 2021-10-10
10/10/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
05:00 | 2021-10-11
لهذا السبب تأجل انطلاق مركبة فنان عالمي إلى الفضاء
23:00 | 2021-10-10
كيف تجري مكالمات فيستايم على أندرويد؟
16:00 | 2021-10-10
علماء صينيون يكشفون السبب وراء انحراف محور الأرض
14:00 | 2021-10-10
"الروبوت" قادمة... فهل تغيّر حياتنا؟
12:00 | 2021-10-10
فيسبوك تحجب حساب مبرمج طور أداة فريدة من نوعها
10:00 | 2021-10-10
اكتشاف جديد متعلق بكوكب الأرض... ما هو؟
فيديو
جمال سليمان يرقص على أنغام أغنية حسين الجسمي.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
جمال سليمان يرقص على أنغام أغنية حسين الجسمي.. شاهدوا الفيديو
11:00 | 2021-10-10
11/10/2021 14:21:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تمثال كاظم الساهر في دبي يحدث ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي! (فيديو)
Lebanon 24
تمثال كاظم الساهر في دبي يحدث ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي! (فيديو)
08:00 | 2021-10-09
11/10/2021 14:21:23
Lebanon 24
Lebanon 24
هجوم عنيف لإبن فضل شاكر على راغب علامة: خائف من عودة والدي إلى الغناء (فيديو)
Lebanon 24
هجوم عنيف لإبن فضل شاكر على راغب علامة: خائف من عودة والدي إلى الغناء (فيديو)
02:00 | 2021-10-09
11/10/2021 14:21:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact