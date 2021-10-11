تكنولوجيا وعلوم

وتسآب يصلح الشيء الأكثر إزعاجا في رسائل البريد الصوتي

Lebanon 24
11-10-2021 | 02:00
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ذكر موقع WABetaInfo hk تطبيق واتسآب للمراسلات الفورية يعتزم إصلاح الشيء الذي يعتبره الكثيرون مزعجا للغاية في رسائل البريد الإلكتروني.
 
وأضاف ان التطبيق الشهير بصدد إطلاق ميزة تتيح إيقاف (pause) الرسائل الصوتية التي تقوم بتسجيلها، ومتابعتها لاحقا من حيث توقفت دون الحاجة إلى بدء التسجيل مرة أخرى.

هذه ميزة ستكون مفيدة للغاية، لأنه في الوقت الحاضر إذا قمت بتسجيل رسالة صوتية وأردت التوقف في منتصف التسجيل- يجب عليك إعادة تسجيلها.

وكما يظهر الفيديو التوضيحي، بعد التوقف عن تسجيل البريد الصوتي الخاص بك، ستجد زر تسجيل آخر وعندما تضغط عليه يمكنك استئناف تسجيل بريدك الصوتي بالضبط من حيث توقفت.
 
وليس هذا هو التحسين الوحيد المتوقع إضافته إلى رسائل البريد الصوتي على واتسآب.

 تم الإبلاغ مؤخرا أن واتسآب سيطلق مشغل بريد صوتي "عالمي"، والذي سيسمح لك بالاستماع إلى رسائل البريد الصوتي حتى دون الدخول في المحادثات المحددة (الدردشات) التي تم فيها إرسال الرسائل إليك.

سيظهر هذا المشغل في القائمة الرئيسية للتطبيق، وسيظل مرئيا في كل إجراء تقوم به، ويمكنك أيضا الاستماع إلى البريد الصوتي وإيقافه في أي وقت.
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