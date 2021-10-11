لهذا السبب تأجل انطلاق مركبة فنان عالمي إلى الفضاء

قالت الشركة في بيان، "بسبب الرياح المتوقعة يوم الثلاثاء، 12 تشرين الاول، اتخذ فريق عمليات مهمة بلو أوريجين قرارا بتأجيل إطلاق إن.إس-18، ويستهدف حاليا الأربعاء 13 تشرين الاول (موعدا للإطلاق)".وسيكون شاتنر، الذي اشتهر بدور كابتن كيرك في مسلسل (ستار تريك)، ضمن طاقم من أربع أفراد على متن المهمة (إن.إس-18) شبه المدارية.ويستقل الممثل البالغ من العمر 90 عاما هذه الرحلة ضيفا على بلو أوريجين، لكن الشركة قالت إنها باعت أيضا تذاكر قاربت قيمتها 100 مليون دولار لزبائن آخرين.وأضافت الشركة، التي نجحت في إطلاق بيزوس إلى الفضاء في 20 تموز، أن فريق عمليات المهمة أكد أن المركبة أوفت بجميع شروط الإطلاق، وأن رواد الفضاء بدأوا تدريبهم اليوم الأحد.وكانت رحلة بيزوس، الذي يبلغ من العمر 57 عاما، قد استغرقت نحو عشر دقائق و20 ثانية.وجاءت بعد تسعة أيام من صعود البريطاني ريتشارد برانسون على متن أول رحلة ناجحة لشركة السياحة الفضائية المنافسة فيرجن جالاكتيك، من ولاية نيو مكسيكو.وثمة معركة تنافسية شرسة بين بلو أوريجين وفيرجن جالاكتيك للاستفادة من سوق السياحة الفضائية المربح الذي يقدر بنك (يو.بي.إس) السويسري بأن قيمته ستبلغ ثلاثة مليارات دولار سنويا في غضون عقد واحد.وصل برانسون إلى الفضاء أولا، لكن رحلة بيزوس بلغت 100 كيلومتر ارتفاعا، أي أعلى من رحلة برانسون التي كانت على ارتفاع 86 كيلومترا، فيما يسميه الخبراء أول مهمة من نوعها في العالم تنطلق بطاقم لا يضم رواد فضاء.