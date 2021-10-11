خبر سارّ من غوغل لمحبي التصوير!

كشفت تسريبات تقنية عن المواصفات التي ستتوفر في هاتف "غوغل" المنتظر من نوع "بكسل 6"، والذي يتوقع إطلاقه في 19 تشرين الاول.وسيعتمد الهاتف الجديد على نظام التشغيل "أندرويد 12"، هذا إلى جانب ميزة فتح "بكسل 6" عن طريق تقنية التعرف على وجه المستخدم.كذلك سيدعم الهاتف شريحة Tensor والتي تعد الأولى من نوعها والمخصصة للأجهزة المحمولة من "غوغل"، حسبما ذكر موقع "ديجيتال تريندز" المتخصص بالأخبار التقنية.وفيما يتعلق بقدرات التصوير في الهاتف فهو يدعم كاميرا أساسية بدقة 50 ميغابكسل، بالإضافة إلى كاميرتين بدقة 12 ميغابكسل، وفق ما ذكر موقع "ذا فيرج".