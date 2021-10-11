تكنولوجيا وعلوم

"غوغل" تتيح "مفاتيح أمان" مجانية لعدد محدود من الأشخاص... ما السبب؟

Lebanon 24
11-10-2021 | 14:00
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أعلنت شركة "غوغل" الأميركية أنها أتاحت ما أطلقت عليه "مفاتيح أمان" مجانية لعدد محدود من الأشخاص الذين صنفتهم بأنهم أشخاص يتعرضون لـ"مخاطر عالية".

وأوضحت شركة "غوغل"، بحسب ما نشره موقع "تايمز نيوز ناو" أن مفاتيح الأمان المجانية تلك ستتاح لأكثر من 10 آلاف شخص تقريبا حول العالم.

وجاء إعلان غوغل بعدما ذكرت في وقت سابق أن أكثر من 14 ألف من مستخدمي بريد "جي ميل" يتعرضون لخطر بالغ من الاستهداف من قبل جهات عديدة.

وقال شين هنتلي، مدير مجموعة تحليل التهديدات في "غوغل" إن الأشخاص المختارين تعرضوا لتهديدات من قبل جهات عديدة.

ولفتت إلى أن هذه التهديدات تشير إلى استهدافهم بشكل خاص، وليس مجرد المساومة، بسبب طبيعة عملهم.

ويتمتع مستخدمو مفاتيح الأمان الجديدة بحماية من مختلف التهديدات عبر الإنترنت، بما في ذلك هجمات التصيد الاحتيالي المعقدة والبرامج الضارة والتنزيلات الضارة الأخرى على "غوغل كروم" و"أندرويد"، والوصول غير المصرح به إلى بيانات حساباتهم الشخصية مثل بريد جيميل والخدمة السحابية "درايف" والصور الخاصة بهم.

وقال هنتلي إن التحذيرات الجديدة طبيعية للأفراد مثل النشطاء والصحفيين والمسؤولين الحكوميين.

وأردف بقوله: "ما نراه مرارًا وتكرارًا هو أن الكثير من الاستهداف الأولي للتهديدات يمكن حظره باستخدام أساسيات أمنية جيدة مثل مفاتيح الأمان والتصحيح والوعي، ولهذا السبب نحذر".
المصدر: سبوتنيك
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