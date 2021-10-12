28
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
30
o
النبطية
30
o
زحلة
30
o
بعلبك
27
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم
"فيسبوك" تضيف ميزات أمان جديدة
Lebanon 24
12-10-2021
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال نائب رئيس "فيسبوك" للشؤون العالمية، نيك كليغ، إن الشركة ستطلق أدوات جديدة لتحويل المستخدمين بعيدا عن المحتوى الضار، والحد من المحتوى السياسي، ومنح الآباء مزيدا من التحكم في حسابات المراهقين على "إنستغرام".
ورغم أن كليغ لم يوضح تفاصيل الأدوات، قال لشبكة "إيه بي بس" أن أحد الإجراءات ستحث المستخدمين الذين يبقون على "إنستغرام" لفترات طويلة من الوقت على "أخذ قسط من الراحة".
وسيكون هناك ميزة أخرى تدفع المراهقين الذين ينظرون إلى محتوى يضر رفاهيتهم، للنظر إلى شيء آخر. كما أشار كليغ إلى أن "إنستغرام كيدز"، وهي خدمة للأطفال في سن 13 وما دونها أوقفتها الشركة مؤقتا، ستكون جزءا من الحل.
وقال المسؤول: "ليس لدينا حافز تجاري لفعل أي شيء سوى محاولة التأكد من أن التجربة إيجابية. لا يمكننا تغيير الطبيعة البشرية، نحن دائما نرى أشياء سيئة على الإنترنت، يمكننا أن نفعل كل ما في وسعنا لمحاولة تقليلها والتخفيف من حدتها".
تأتي هذه الإجراءات الجديدة بعدما كشفت فرانسيس هوغن، المسؤولة السابقة في الشركة، عن وثائق داخلية للصحافة وللكونغرس، والتي أظهرت تكتم "فيسبوك" على أبحاث حول الأضرار النفسية لمنصة "إنستغرام" إلى جانب شبهات مخالفات أخرى، وقالت إن الشركة تضع أرباحها باستمرار فوق صحة المستخدمين وسلامتهم.
ستجري الشركة عملية تدقيق مستقلة للبيانات حول المحتوى الذي تنشره كل 12 أسبوعا، وهي خطوة قال كليغ إن "فيسبوك" تقوم بها لأنها "تحتاج إلى أن تُحاسب".
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة
إلى اللبنانيين.. خبرٌ جديد هام عن البنزين والطوابير
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. خبرٌ جديد هام عن البنزين والطوابير
14:00 | 2021-10-11
11/10/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سمكة "سقطت" من السماء وتسببت بأضرار في عكار! (صور)
Lebanon 24
سمكة "سقطت" من السماء وتسببت بأضرار في عكار! (صور)
03:04 | 2021-10-12
12/10/2021 03:04:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ هام من إدارة السير.. إليكم تفاصيله
Lebanon 24
بيانٌ هام من إدارة السير.. إليكم تفاصيله
15:11 | 2021-10-11
11/10/2021 03:11:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بالارقام... إلى اللبنانيين: ارتفاع في سعر المازوت والغاز
Lebanon 24
بالارقام... إلى اللبنانيين: ارتفاع في سعر المازوت والغاز
10:36 | 2021-10-11
11/10/2021 10:36:47
Lebanon 24
Lebanon 24
مُشكلة بشأن المازوت بعد صدور التسعيرة.. ماذا يجري؟
Lebanon 24
مُشكلة بشأن المازوت بعد صدور التسعيرة.. ماذا يجري؟
12:17 | 2021-10-11
11/10/2021 12:17:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
08:00 | 2021-10-12
"إنستغرام" يختبر "إبلاغ" مستخدميه بأي انقطاع
07:58 | 2021-10-12
أعطال جديدة في "فيسبوك"... ومخاوف من عودة "الكابوس"
05:33 | 2021-10-12
توهج شمسي ضرب الأرض... ومخاوف من انقطاع الإنترنت وتعطيل الاتصالات!
02:00 | 2021-10-12
هذه هي الدولة الأكثر إضرارا بالمناخ
16:00 | 2021-10-11
بالصدفة... إكتشاف مجرة غريبة على بعد 11 مليار سنة ضوئية من الأرض!
14:00 | 2021-10-11
"غوغل" تتيح "مفاتيح أمان" مجانية لعدد محدود من الأشخاص... ما السبب؟
فيديو
أسد يختبىء في مرحاض عام بانتظار فريسة! (فيديو)
Lebanon 24
أسد يختبىء في مرحاض عام بانتظار فريسة! (فيديو)
08:28 | 2021-10-12
12/10/2021 16:50:30
Lebanon 24
Lebanon 24
جمال سليمان يرقص على أنغام أغنية حسين الجسمي.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
جمال سليمان يرقص على أنغام أغنية حسين الجسمي.. شاهدوا الفيديو
11:00 | 2021-10-10
12/10/2021 16:50:30
Lebanon 24
Lebanon 24
تمثال كاظم الساهر في دبي يحدث ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي! (فيديو)
Lebanon 24
تمثال كاظم الساهر في دبي يحدث ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي! (فيديو)
08:00 | 2021-10-09
12/10/2021 16:50:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact